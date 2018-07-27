TOKİ'nin Çankırı'daki projesi için kura çekimi

ÇANKIRI (AA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından kentsel dönüşüm kapsamında Çankırı TOKİ Evleri projesindeki 249 konut için kura çekildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen Çankırı TOKİ 2. Etap Evleri Projesi kapsamında satışa sunulan 249 daire için gerçekleştirilen kura çekimine 320 kişi katıldı.

Dar gelirli vatandaşlara sunulan 2+1 toplam 233 konuta 274, orta gelirlilere yönelik 3+1 toplam 16 konuta ise 46 başvuru yapıldı.

Proje için bir şehit yakını ve 29 engelli vatandaş da başvuruda bulundu.

Kura çekiminde hak kazanan aileler büyük mutluluk yaşadı.