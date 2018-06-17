TOKİ yeni sanayi siteleri yapacak

ANKARA (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni şehirler kurarken planlı şekilde küçük ve orta ölçekli esnafın modern ticaret alanlarında iş yapmaları için yeni sanayi siteleri planladıklarını, Kayseri ve Bursa'da inşa ettikleri sanayi sitesi projelerinin istihdama ve bölgesel gelişime katkı sunduğunu belirtti.

İstanbul, Aksaray, Bolu ve Diyarbakır'daki modern sanayi sitelerinin yapımının hızla sürdüğünü aktaran Turan, yeni sanayi siteleriyle küçük ve orta ölçekli esnafın iş yapmalarını sağlayacaklarını ifade etti.

"Vatandaşlarımıza yeni iş olanakları sağlayacak"

Sosyal konut üretiminin yanı sıra konut dışı alanlarda da yatırım projelerine devam ettiklerini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bursa Kestel Büyük Sanayi Sitesi'ni yaklaşık iki milyon metrekarelik alanda inşa ettik. Kayseri Kocasinan'da birinci etapta 688, ikinci etabında 228 iş yerinin bulunduğu Kayseri Mobilyacılar Sitesi'ni inşa ettik. Bu projelerimiz hem Anadolu sanayisine örnek teşkil edecek hem de vatandaşlarımıza yeni iş olanakları sağlayacak."

İnşa ettikleri sanayi sitelerinin sadece ticaret ve üretim yapılan yerler değil, iş yerine göre 3, 5, 15 kişinin çalışıp üretim yapacağı yerler olduğunu anlatan Turan, "Yeni şehirler kurarken planlı şekilde küçük ve orta ölçekli esnafın modern ticaret alanlarında iş yapmaları için yeni sanayi siteleri planlıyoruz. İnşa ettiğimiz modern dükkanlar ve KOBİ'lere sağladığımız imkanlarla esnaf ve sanatkarlara destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

"Diyarbakır'da 4 bin kişi istihdam edilecek"

Turan, Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde yapımına başlanan Diyarbakır 4. Oto Tamirciler ve Küçük Sanayi Sitesi Projesi'yle 4 bin 500 kişinin istihdam edileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"810 iş yeri kapasitesine sahip olacak modern bir oto sanayi projemizde, 620'si 150 metrekare ve 190'ı 300 metrekare büyüklükte iki tip iş yeri bulunuyor. Sitede ayrıca çalışanların ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik idare binası, çarşı, banka, fırın, cami, PTT ve lokanta gibi birimler de yer alıyor. İldeki mevcut sanayi siteleri ve şehir içindeki iş yerlerinin uygun mekanlarda hizmet vermesi, çalışanların daha iyi koşullarda verimli üretimin sağlanması amacıyla söz konusu proje gerçekleştirildi. Kentin vizyonuna ve istihdama katkı sağlamayı, üretim alt yapısını oluşturmayı ve mesleki alanları geliştirmeyi hedefliyoruz."

Bolu'da 988 dükkanlık sanayi sitesi

567 bin metrekarelik alanda inşa edilecek Bolu Büyük Sanayi Sitesi'nde, proje kapsamında 4 tip 988 dükkanlık yeni bir sanayi sitesi inşa etmeye başladıklarını bildiren Turan, şu bilgileri verdi:

"Projemizde toplam 856 imalat birimi, 59 galerici birimi, 52 ticari birim, 21 büfe birimiyle toplam 988 dükkan bulunmaktadır. Oto grubu, tekstilci, demirci, elektrikçi, mobilyacı, pvc camcı, gıdacı, hırdavatçı, galerici olmak üzere 9 ana sektör temsilcileriyle ticari birimler, büfeler, esnafa hizmet verecek birimler yer almaktadır. Ayrıca proje alanımızda 5 bin 67 araçlık otopark alanı düzenlenmiştir."

Turan, Aksaray sanayi esnafı için önemli bir yatırım olan Aksaray Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin inşasına başladıklarını belirterek, "375 milyon lira yatırım bedelli projemizin inşasına başladık. Projemiz Aksaray'ın en önemli sanayi yatırım projelerinden biri olacak. 3 milyon metrekare alan üzerinde bin 620 dükkanlı nitelikli bir sanayi sitesi inşa etmiş olacağız." bilgisini paylaştı.

Rami Kışlası'nda 1986'dan bu yana geçici olarak zor ve sağlıksız koşullarda faaliyetlerini sürdüren gıda toptancılarının Kayabaşı Batı Resneli bölgesinde çağdaş ve modern bir çarşının inşasına başladıklarını kaydeden Turan, inşasına başladıkları yeni çarşının 320 bin metrekare alana sahip olduğunu ifade etti.

Turan, projede 990 toptancı dükkanı, banka, restoran, kafeterya gibi ihtiyaçlar için 120 ticari dükkan, 541 araçlık kapalı, 634 açık, 65 tır olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark, mescit ve sosyal tesisten oluşan bir yerleşke inşa edileceğini aktardı.

"Mobilya sektörü daha modern şartlarda üretim yapmaya başladı"

Kayseri Kocasinan'daki birinci etapta 688, ikinci etapta 228 iş yerinin bulunduğu Kayseri Mobilyacılar Sitesi'ne ilişkin Turan, şunları kaydetti:

"Sanayi sitesi, sosyal donatıları ve esnafın ihtiyaçlarına cevap verecek yapısıyla büyük bir yerleşke niteliğine de sahiptir. Mobilyacılar Sitesi'nde sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik ticaret birimlerinin yanında diğer sosyal donatıları da inşa ettik. Projemiz ile Kayseri'nin can damarlarından birisi olan mobilya sektörü daha modern şartlarda üretim yapmaya başladı."

Bursa'daki Kestel Büyük Sanayi Sitesi projesinin, devlet esnaf iş birliği eseri olması açısından önem taşıdığını vurgulayan Turan, kamulaştırması kendilerince yapılmış 19 farklı meslek grubunun yeni sanayi sitesinde hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Turan, proje kapsamında 19 farklı sektörde faaliyet gösteren 2 bin 988 işletmeyi aynı çatı altında topladıklarını anlatarak, sanayi sitesinde ayrıca 35 ticari birimin yer aldığını ifade etti.

Muhabir: İlkay Güder