TOKİ Nevşehir Kura Sonuçları İsim Listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara müjdelenen 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Nevşehir’de 1002 konut için kura çekimi yapıldı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kura çekiminde vatandaşların heyecanına ortak oldu.

TOKİ ile Nevşehir Belediyesi işbirliğinde Beddik Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilen konutlar için kura çekimi yapıldı. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine 1002 konut için başvuruda bulunan bin 900 kişi katıldı.

Törende 2+1 ve 3+1 konutlar noter huzurunda sahiplerini buldu. Proje, Şehit Ailesi, Terör Malulü, Engelli, Emekliler ve Diğer olmak üzere kategorilere ayrıldı. Kura çekiminde isimlerinin okunduğunu duyan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, hayallerinin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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2+1 Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

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3+1 Kura Sonuçları İçin Tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2019, 20:35