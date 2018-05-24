TOKİ konutlarının inşaatına başlandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilen konutların inşaat çalışması, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir'de modern şehirciliğin geliştirilmesi anlamında ortaya konulan ve kentin en nitelikli projelerinden birisi olarak değerlendirilen TOKİ konutları ve yaşam alanı inşaatına başlanıldı.

Nevşehir-Aksaray çevre yolundaki çalışmada 112 bin metrekare alan üzerine bin 410 konutun inşa edileceği kaydedildi.

Açıklamada, konutların halka arz edileceği tarihin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisine yer verildi.

