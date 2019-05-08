TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

NEVŞEHİR (AA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Nevşehir'de yaptırılan konutların hak sahipleri, noter huzurundaki kura çekilişiyle belirlendi.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'ndaki kura töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, TOKİ alt gelir ve sosyal konut uygulaması kapsamında bin 410 konutun inşaatının tamamlandığını belirterek, kura sonucu belirlenecek hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kendisinin de ev sahibi olmadığını dile getiren Arı, evi olmayan kent halkını ev sahibi yapabilmek için çalışacaklarını belirterek, "Biz yaptığımız görevlere herhangi bir mal mülk sahibi olalım diye talip olmadık. Allah'ın bize lütfettiği, milletimizin teveccüh gösterdiği yerlerde, millete hak ettiği hizmeti sunalım diye bir yerlere geldik. Benim de evim yok, kirada oturuyorum. Evi olmayan kardeşlerimizin halinden anladığımı düşünüyorum. Bu şehirde ev sahibi olmayan kardeşlerimiz için hangi imkanları kullanarak onları ev sahibi yapabiliriz, bunun çalışmasını yapacağız." dedi.

Konuşmasının ardından ilk kura Başkan Arı tarafından çekildi. Noter huzurundaki kura çekilişi ile 3+1 ve 2+1 bin 410 konutun sahipleri başvuruda bulunan 2 bin 177 kişi arasından belirlendi.

Çekilişle ev sahibi olanlardan Ahmet Er, mutlu olduğunu belirterek, "Emekliyim, bugüne kadar dikili taşım yoktu. Köyde babamın eski toprak yığma evinde oturuyordum. Eşimle kombili evde rahat içinde oturacağız. Allah emeği geçenden razı olsun, evi olmayanlara da nasip etsin." diye konuştu.

