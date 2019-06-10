TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

ANKARA (AA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Ankara'nın Sincan ilçesinde inşa edilecek konutların hak sahipleri noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.
Kura çekimine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Noter huzurunda hak sahipleri belirlendi. Toplam 4 bin 469 başvurunun yapıldığı projede vatandaşlar ilk kez ev sahibi olma mutluluğunu yaşadı.
Yatay mimari ile inşa edilecek konutların bin 551'i 2+1 planında, 850'si ise 3+1 planında olacak.
Alt gelir grubuna yönelik olan 2+1 konutlar, 475 liradan başlayan taksitlerle yüzde 12, yüzde 20 peşinat ve 180, 240 ay vade seçenekleriyle satışa sunuldu. Orta gelir grubuna yönelik olan 3+1 konutlar ise 928 liradan başlayan taksitlerle yüzde 10, yüzde 20 peşinat, 120 ve 180 ay vade seçenekleriyle satışa çıkarıldı.