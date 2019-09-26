TOKİ Nedir?

Başta İstanbul ve diğer büyük şehirler olmak üzere, Türkiye en hızlı nüfus artışı gösteren ve çok sayıda göç alan ülkelerin başındadır. Kalabalık nüfus, halkın barınma ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak için 1984 yılında kurulan TOKİ’nin hedefi Türkiye Cumhuriyet’inin 100. yılında 200.000 aileyi ev sahibi yapmaktır.

TOKİ’den ev alan kişiler, ilk taksitlerini sözleşme imzalama tarihinden sonraki ayda öder, gelir durumuna göre bir ödeme planı çıkarılır ve ev sahipleri TOKİ Borç Sorgulama ile gelecek aylara ait borç durumlarını takip edebilirler. Böylece ödeme atlama problemi ortadan kalkar ve faiz borcu ödemekten kaçınılır.

TOKİ’den ev alabilmek için gerekli şartların birincisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, diğeri de dar veya orta gelirli olduğunu belgeleyebilmektir. Diğer şartlar, başvuru yapanların gelir düzeyine göre belirlenen proje türüne göre değişmektedir.

TOKİ’den Ev Sahibi Olmak İçin Gerekli Diğer Şartlar

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Alınacak konutun bulunduğu şehirde, belli bir süredir ikamet ediyor olmak,

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Daha önce TOKİ’den ev sahibi olmamış olmak,

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Kendinin veya aile bireylerinden birinin herhangi bir gayrimenkulü bulunmamak,

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30 yaşını aşmış olmak,

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Yoksul grup için; yeşil karta sahip olmak veya Sosyal Yardımlaşma Fonu’na dâhil olmak,

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Alt gelirli grup için; hane halkının aylık gelirinin azami, net 2.600 TL’nin altında olmak.

Hane halkından sadece 1 adet kişi başvuru yapabilir, ev sahibi borcu bitene kadar evini devredemez. Ayrıca borcu bitene kadar, aynı evde kendi ikamet etmek zorundadır. Borcunun ne zaman biteceğini TOKİ Borç Sorgulama sistemi ile takip edebilir.

TOKİ Borç Sorgulama Nedir?

TOKİ, ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla uzun vadeli ödeme planlarını halka sunmuştur. Bu ödeme planını kolay takip edebilmek için de, kendi resmi internet sitesinde sunduğu TOKİ Borç Sorgulama sistemi ile takip işlemini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca TOKİ taksitlerinin yatırıldığı, anlaşmalı bankalardan da TOKİ Borç Sorgulama yapılabilmektedir. Ev sahipleri, kredi taksitlerini ödediği bankanın internet sitesinden çevrimiçi olarak borçlarını takip edebilirler. TOKİ’nin proje ortakları olan gayrimenkul şirketlerinden de borç sorgulama yapmak mümkündür.

Borç yapılandırmaları, erken borç kapatma gibi işlemlerden sonra yine belirtilen platformlardan durum sorgulaması yapılabilir. TOKİ’nin indirim kampanyalarından sonra taksit durumları da yine TOKİ Borç Sorgulama ile takip edilebilir.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2016, 11:50