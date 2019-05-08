Tofaş'tan Egea ailesine 225 milyon dolarlık yatırım kararı

İSTANBUL (AA) - Tofaş Yönetim Kurulu, 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Egea model ailesi için 225 milyon dolar yeni yatırım kararı aldı.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat Egea model ailesini 2024 yılına taşıyacak yeni bir yatırım için Yönetim Kurulu kararı alındı.

Tofaş'ın 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği ve ürün geliştirme sürecinde önemli sorumluluklar üstlendiği Egea model ailesi için 225 milyon dolar tutarında "facelift" yatırımı gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin dördüncü büyük sanayi kuruluşu Tofaş, 2015 yılında 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Egea model ailesi için yeni bir yatırım kararı aldı.

225 milyon dolar tutarındaki facelift yatırımıyla, 3 yılda 500 bini aşan üretim adediyle Fiat'ın küresel modeli haline gelen Egea ailesi üretimine 2024 yılına kadar devam kararı alındı.

Yeni yatırım kapsamındaki yeniliklerin 2020 yılının son çeyreğinden itibaren devreye alınması planlanıyor. Yeni yatırım kararıyla birlikte 2015-2024 yıllarında toplam Egea üretiminin 1 milyon 450 bin adede ulaşması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Erol, Fiat Chrysler Automobiles'ın önde gelen üretim ve Ar-Ge merkezlerinden biri olarak Egea ile önemli sorumluluklar üstlendiklerini belirtti.

Erol, "Ürün özellikleri ve fiyat fayda dengesiyle ezberbozan bir model olan Fiat Egea, son 3 yıldır ülkemizin en çok tercih edilen otomobili oldu." ifadelerini kullandı.

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Erol, Egea’nın 2016 yılında "Avrupa’da Yılın Otomobili" (AutoBest) seçildiğini hatırlatarak, otomobilin EMEA Bölgesi'nde de pazar başarısını sürdürdüğünü kaydetti.

Cengiz Erol, Egea model ailesinin, yarattığı ihracat hacmi ile ülke ekonomisine katma değer sağlamaya sürdüreceğini vurguladı.

Geçen yılın Tofaş'ın kuruluşunun 50. yıldönümü olduğunu belirten Erol, "Biz en az bir 50 yıl daha Türkiye'nin önde gelen ve küresel arenada rekabetçiliğini koruyan şirketi olmaya devam etmek niyetindeyiz. Müşterilerimizin ihtiyacını takip ederek, ürün, hizmet ve teknolojimizde rekabetçiliğimizi sürdürecek yeniliklere yatırım yapmaya ve yaptığımız yatırımlarla, Türkiye otomotiv sanayisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.