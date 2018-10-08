TOBB'dan öğrencilere yardım

KONYA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Karapınar'da öğrencilerin ihtiyaçları için 40 bin lira yardım gönderdi.

TOBB tarafından ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılmak üzere Karapınar Ticaret ve Sanayi Odasına gönderilen 40 bin liralık eğitim yardımı, Oda Başkanı Mustafa Sözen tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç’a teslim edildi.

Sağdıç, yardım zarflarının okul müdürleri vasıtasıyla öğrencilere ulaştırılacağını belirterek, "TOBB’un eğitime verdiği bu destekten dolayı teşekkür ediyoruz. 800 öğrencimize verilecek olan bu destek öğrencilerimizi sevindirecektir." dedi.

