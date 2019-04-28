TOBB'dan lise öğrencilerine

ANKARA (AA) - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde, lise öğrencileri için sanal gerçeklik ortamında anatomi eğitimleri başlatıldı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Tunalı, yaptığı açıklamada, üniversitede tıp fakültesini seçmek isteyen öğrencilere yönelik bir eğitim programı düzenlediklerini ifade etti.

Eğitimlerde, Türkiye'nin ilk zSpace sanal gerçeklik anatomi laboratuvarı ile Tüm Vücut Plastinasyon Laboratuvarlarının kapılarını lise öğrencilerine açtıklarını bildiren Tunalı, "Burada öğrenciler, tıp fakültelerine daha girmeden üniversite ortamında plastinasyon tekniklerini ve anatomiyi öğreniyorlar." dedi.

Plastinasyon tekniğinin, anatomik örnekler ve biyolojik doku örneklerini korumak için geliştirildiğini kaydeden Tunalı, bu tekniği de içine alan tıp eğitimlerine bu yıl Bilfen Çayyolu Lisesi öğrencilerinin katıldığını aktardı.

Tunalı, öğrencilerin "Temel silikon plastinasyonu eğitimi ve anatomi dersi projesine" büyük ilgi gösterdiğini vurguladı.

Tunalı, "Öğrenciler, Türkiye'nin ilk zSpace sanal gerçeklik anatomi laboratuvarında en yaygın uygulanan silikon plastinasyonunu, okulun biyoloji öğretmenleri eşliğinde hayvan kalbi üzerinde gerçekleştiriyor. Öğrencilerimiz, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonunda plastinat haline gelmiş hayvan kalplerini sergileyecekler." bilgisini paylaştı.

Selçuk Tunalı, mayıs ayının ikinci haftasında tamamlanacak eğitimin ardından yetkinliklerini gösteren Türkçe-İngilizce sertifikalarını alacaklarını sözlerine ekledi.