TOBB MEYBEM ve Zingat.com’dan emlak sektöründe güç birliği

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kurulan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri AŞ (TOBB MEYBEM) ile emlak sektöründe 30 bini aşkın üyesiyle hizmet veren gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com arasında iş birliği protokolü imzalandı.



Zingat.com açıklamasına göre, TOBB MEYBEM Yönetim Kurulu Başkanı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve Zingat.com Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Kayhan tarafından TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda imzalanan iş birliği protokolü ile Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin tüm ülkede yaygınlaştırılması, sınava katılacak adayların sınav öncesinde bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanıyor.





- "Emlak sektöründe Mesleki Yeterlilik Belgesi hizmetlerini tabana yayıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ender Yorgancılar, TOBB inisiyatifiyle 2015 yılında kurulan MEYBEM ve 81 il ve 160 ilçede bulunan Oda ve Borsalar vasıtasıyla, mesleki yeterlilik ve belgelendirme hizmetini tabana yaydıklarını bildirdi.



Bugüne kadar 78 ilde 46 binden fazla adaya sundukları mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmetleriyle, iş kazalarının önlenmesinde yeni bir dönem başlattıklarını aktaran Yorgancılar, "2018 yılına kadar sadece tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde zorunlu tutulan Mesleki Yeterlilik Belgesi, geçtiğimiz yıl Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan mevzuat değişiklikleri ile ikinci el araç alım satımı ve emlak sektörlerinde de hem firma sahipleri hem de çalışanlar için zorunlu hale getirildi. Dolayısıyla TOBB MEYBEM olarak kapsamımızı bu alanlarda da genişleterek, özellikle bugünkü protokol konusu ‘emlak’ sektöründe mesleki yeterlilik belgesi hizmeti vermeye başladık" ifadelerini kullandı.



Yorgancılar, "İmzaladığımız bu protokol ile Zingat.com ve TOBB’a bağlı Oda ve Borsalarımızın üye veritabanları entegre edilecek, mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmetlerinin tabana yayılması sağlanacaktır. Ayrıca mesleki yeterlilik sınavları konusunda eğitim altyapısı kurulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.







- "Hem mesleki anlamda hem de ülke ekonomisi açısından değer taşıyor"





Zingat.com CEO’su Ahmet Kayhan da TOBB MEYBEM ile imzalayacakları protokolden memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Gayrimenkul sahibi olmak bireylerin en önemli finansal kararlardan biri ve bu süreçte büyük bir role sahip olan gayrimenkul ofislerinin daha da profesyonelleştirilmesi, bu işlemlerden aldıkları payın artırılması ve işini doğru yapanla yapmayanın birbirinden ayrılması hem mesleki anlamda hem de ülke ekonomisi açısından değer taşıyor. Zingat.com’un iş ortakları arasında Türkiye’nin dört bir yanındaki 30 bini aşkın seçkin emlak oﬁsleri de yer alıyor. Bu nedenle, emlak ofislerinin lisanslanması ve meslek gruplarına dönüştürülmesi oldukça önemli bir konu ve bu çerçevede TOBB MEYBEM gibi önemli bir kuruluşla yaptığımız ortaklığı çok önemsiyoruz."

Ahmet Kayhan, imzalanan protokolle Zingat’a kayıtlı gayrimenkul profesyonellerinin MYK mesleki yeterlilik sınavlarına yönlendirileceğini ve kuracakları eğitim altyapısıyla sınava katılacak kişilerin sınava hazır hale getirilmelerinin sağlanacağını ifade etti.

