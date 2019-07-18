TOBB Karapınar'a ziyaret

KONYA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Daire Başkanı Hasan Erbay oda ve borsa temasları kapsamında Karapınar Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni temsilen, Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile bir araya gelen Selçuk Öztürk, TOBB yönetimi olarak tüm oda ve borsalarımızla istişarelerde bulunarak talep ve önerilerini dinleyerek verdikleri hizmetin kalitesini artırmaya çalışıyoruz.



TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu da odalar ve borsaların birlik ve beraberliğine hassasiyetle önem vermektedir. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde oda ve borsalarımızın görüş ve önerilerini dinleyerek hizmet üretme noktasında oda ve borsalarımıza destek oluyoruz." dedi.

Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy Borsa'nın çalışma ve faaliyetleri hakkında, Karapınar'ın mevcut sosyo ekonomik durumu, Borsa üyelerinin yaşadığı finasmana erişim sorunları hakkında bilgiler vererek, ilçe adına yapılacak çalışmalarla ilgili öneri ve isteklerini iletti.

Başkan Ulusoy, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek verdikleri destekten dolayı TOBB yönetimine teşekkür etti.

