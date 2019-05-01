TOBB heyetinden Anıtkabir'e ziyaret

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, TOBB'un 75. Genel Kurulu dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Hisarcıklıoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, TOBB'un yöneticileri ve delegeleri olarak, devletimizin kurucu ilkelerine ve hedeflerine bağlılığımızı, aziz hatıranıza saygımızı, size ve tüm gazilerimize, şehitlerimize şükran duygularımızı vurgulayabilmek adına huzurunuzdayız. Bu yıl kurumumuzun 75. Genel Kurulu'nu gerçekleştiriyoruz. Her yıl bu deftere yazdığımız satırların arkasında geçen yıldan bugüne ne ürettik, neleri başarabildik, hedeflerimizin neresindeyiz gibi düşünceler var. Sizler ülkemizi düşmanlardan temizleyip, bu ülkeyi kurarken aydınlık, uygar, güzel günlerin de temellerini attınız. Türk özel sektörü olarak bizlere düşen de harp meydanlarında kazanılan başarıyı taçlandıracak olarak ekonomik mücadeleyi zafere ulaştırmaktır.

İstihdam, yatırım ve büyüme noktasında başarılı olmak için, durmadan çalışıyoruz. Bizden öncekilerin olduğu gibi, bizim ve arkamızdan gelecek genç nesillerin ülkemizi ekonomi ve medeniyet yolunda en ileri noktaya ulaştıracağından ve size verdiğimiz sözü tutacağımızdan herkes emin olsun. Emanetiniz hem namusumuz hem de en büyük hazinemizdir. Büyük Atatürk, camiamız adına, Cumhuriyetimizin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde başta siz olmak üzere, emeği geçen herkesi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ruhunuz şad olsun."



