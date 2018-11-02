TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde sempozyum

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Almanya Augsburg Üniversitesince, "Türk ve Alman Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu" yapıldı.

Üniversitenin konferans salonundaki sempozyuma, akademisyenler ile çok sayıda davetli katıldı.

Sempozyumun ilk oturumuna, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanı Ali Selman Erkuş başkanlık etti.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Kırca'nın da konuşma yaptığı oturumda, Augsburg Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri sunum yaptı.

Sempozyum, çeşitli konuların ele alındığı iki oturumla devam etti.



