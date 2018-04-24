TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na destek

KONYA (AA) - Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen, beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Sözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda seçimlerimizi bitirdikten sonra Başkanımızı ziyarete geldik. Kendisine önümüzdeki genel kurulda destek vermek için buradayız. Kendisine destek veriyoruz ve güveniyoruz." diye konuştu.