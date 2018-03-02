Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Hepinizin istisnasız devletten alacağı var

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Hepinizin istisnasız devletten alacağı var, geçmiş teşviklerden dolayı. Çok az bir firma bunlardan faydalanmış. Para istiyorsunuz, paran var senin. Zaten gidip fazladan yatırmışsın. Git al." dedi.

02 Mart 2018 Cuma 23:05
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Hepinizin istisnasız devletten alacağı var
banner230

KARABÜK (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Hepinizin istisnasız devletten alacağı var, geçmiş teşviklerden dolayı. Çok az bir firma bunlardan faydalanmış. Para istiyorsunuz, paran var senin. Zaten gidip fazladan yatırmışsın. Git al." dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasını İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zenginleşmesinin girişimci sayısı ile olacağını söyledi.

Kadın girişimcilere işaret eden her geçen gün sayılarının arttığını anlatan Hisarcıklıoğlu, buna kız çocuklarının da dahil edilmesini isteyerek, gençlerin ve kadınların teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni bir yasanın geleceğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu da size tüyo, haberiniz olsun. İnşallah bu yasa meclisten geçirilecek. Şu an itibarıyla yasa geçerse 1 ay hakkınız var. Geçmişteki teşviklerden haberiniz yok, haberiniz olsun. Müracaat edin, alın SSK'dan. Geçmişte Türkiye'nin en kurumsal firması, aklınıza kim geliyorsa o bile. Maalesef biz bu teşvikleri uğraşıp alıyoruz, özel sektör kullanmıyor, haberi yok. Muhasebecilerimiz de takip etmiyor. Bizler de iş sahibi olarak takip etmiyoruz. Türkiye'nin en kurumsal firmasının bile haberi yok. Şimdi herkes harıl harıl müracaat ediyor. Yeni yasa geçirildi mi bir ay içerisinde geçmiş alacakları talep ettin etin. Etmediysen hakkın gitti, haberin olsun. Onun için ben size diyorum ki; burada para var haberiniz olsun. Hepinizin istisnasız devletten alacağı var, geçmiş teşviklerden dolayı. Çok az bir firma bunlardan faydalanmış. Para istiyorsunuz. Paran var senin. Zaten gidip fazladan yatırmışsın. Git al."

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin de konuşmasında bir reklam filmini örnek göstererek AK Parti hükümetleri döneminde yaptıklarını anlatmaya gerek olmadığını, herkesin gördüğünü kaydetti.

Rifat Hisarcıklıoğlu, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın Safranbolu ilçesindeki baba evini ziyaret etti.

Muhabir: Ahmet Özler, Ersin Turan

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim