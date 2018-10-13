TKDK'dan kredi bilgilendirme toplantısı

ANKARA (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörlüğü yetkilileri, çevre tedbirleri kapsamında hibe kredi başvurusu ve bundan yararlanma seçeneklerini kırsal mahallelerde toplantılar yaparak halkı bilgilendirmeye çalışıyor.

TKDK Ankara İl Koordinatörü Güzün Oyman, Beypazarı Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici ile Beypazarı'na bağlı Akçakavak Mahallesi konağında toplantı düzenledi. Toplantıya mahalle muhtarı Mehmet Nacak, azalar ile vatandaşlar katıldı.

Oyman, pilot bölge seçilen Beypazarı ilçesinde çevre tedbirleri kapsamında yapılacak 1 milyon 600 bin avroluk hibe kredinin kullandırılması ve hayata geçirilmesi ve süreç ve projenin 5 yıllı kapsadığı konusunda bilgilendirmede bulundu.

Ekici ise, 1 milyon 600 bin avroluk hibe kredilerden kimlerin nasıl, ne şekilde faydalanacaklarını, başvuru süresi ve zamanları konusunda bilgilendirmede bulundu.

Ekici, "Tüm çiftçilerimizin bu destekten yararlanmaları için elimizden gelen her turlu desteği, eğitimi vermeye devam edeceğiz. Tüm köylerimizde gece eğitimleri düzenlememizi sürdüreceğiz." diye konuştu.