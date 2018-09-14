TKDK uzmanları Beypazarılı üreticilerle buluştu

ANKARA (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörlüğü tarafından Beypazarı ilçesinde 1,6 milyon avro hibeyle desteklenecek "Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri"nin uygulanmasına ilişkin istişare toplantısı düzenlendi.

TKDK Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü Şerife Kontoğlu, Taş Mektep'teki toplantıda yaptığı konuşmada, pilot bölge olarak belirlenen Beypazarı'nda uygulanmak üzere 1,6 milyon avro hibeyle desteklenecek toprak örtüsü yönetimi ve toprak erozyonu kontrolü için yeni bir başvuru çağrısı yayımladıklarını söyledi.

Yeni çağrının, daha verimli tarım için daha iyi toprak amacını taşıdığını belirten Kontoğlu, şöyle konuştu:

"Yeni hibe paketi Beypazarı ilçemize hayırlı olsun. Bu paket, doğrudan bir desteği içeriyor. Yani, herhangi bir yatırım yapılmasını gerektirmiyor. Bu paket, fiğ veya korunga ekimi yapılmasını içeriyor. Buradaki tanıtım çalışmalarımızla halkımıza ulaşarak, bunu en güzel şekilde yapmak istiyoruz. En önemli etken, doğru çiftçiye ulaşmak. Bu konuda sizin desteklerinizi çok önemsiyoruz."

TKDK Proje Yönetimi Koordinatörü Mecit Ender Kaya ise çiftçinin başvurusu kabul edildikten sonra sözleşme imzalayacaklarını ve çiftçinin 5 yıl boyunca ekim yapma zorunluluğu bulunduğunu kaydetti.

Hibe desteğinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı gerçek ya da tüzel kişilere verileceğini bildiren Kaya, tarımsal parsel büyüklüğünün en az 2 dekar, başvuru için toplam arazi büyüklüğünün ise en az 10 dekar olması gerektiğini söyledi.



