TKDK İl Koordinatörü Doğan'dan Akşehir Belediyesine ziyaret

KONYA (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Konya İl Koordinatörü Hakan Doğan, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret etti.
Doğan, proje ve desteklerle ilgili Başkan Akkaya’ya bilgi verirken, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel de toplantıda hazır bulundu.
Akşehir Belediye Başkanı Akkaya da ilçede bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezi açılması, kırsal turizm, rekreasyon faaliyetleri ve benzer konularda projeleri hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirtti.