TKDK bilgilendirme toplantısı

ANKARA (AA) - Ankara'da, TKDK IPARD 5'inci başvuru çağrı ilanı ve desteklenecek tedbirlere ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörlüğü'nce Beypazarı Ticaret Odası salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Beypazarı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Göçmen, Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Toplantıda, katılımcılara TKDK IPARD 5'inci başvuru çağrı ilanı ve desteklenecek tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

Kurum görevlisi Eren Özcan, yaptığı açıklamada, her yıl TKDK olarak il koordinatörlüğünde çağrıya çıktıklarını, tarım ve hayvancılıkla ilgili destekleri uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

Ankara'da 4 gün önce çağrıya çıkıldığını anımsatan Özcan, "Bu kapsamda ilçelerde bilgilendirme toplantılarında bulunuyoruz. Beypazarı ilçesinde hayvancılıkla ilgili bilgilendirmede bulunurken, bunları işleme, paketleme, et ve süt ürünleri, meyve ve sebze ile soğuk hava deposuyla ilgili projeler bekliyoruz." dedi.