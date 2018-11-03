Tiyatroda hedef 2 milyon seyirci

ANKARA - Merve Yıldızalp

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatrolarında izleyiciyi daha çok yerli eserle buluşturmak için millileşme çalışması yaptıklarını belirterek, "Hedefimiz, tiyatroda oyunların yüzde 70'inin yerlileşmesini sağlamaktı. Bu sezon sahneye konulan 34 oyunun 26'sı yerli yazarlarca yazılan oyunlar. Bunun sonuçlarını da gördük. 2 milyondan fazla seyirciyle bu yılı kapatmayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, AA muhabirine, 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan bazı uygulamalarda gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi, tiyatro, opera ve baleye ilgiyi arttıran çalışmaları anlattı.

"34 oyunun 26'sı yerli yazarlar tarafından yazılan oyunlar"

Bakanlığının tiyatro, opera ve bale alanındaki çalışmalarına da değinen Ersoy, Ankara'daki tarihi opera binasının restorasyon çalışmasının erken tamamlandığını ve opera sahnesinde 20 Ekim'de "Perde" dendiğini bildirdi.

Ersoy, bakanlığın 5 uluslararası festivalin kalite standardını yükseltme kararı aldığını, Bolşoy Balesi, Venedik Devlet Balesi ve İtalyan Macerata Operası'nın bu festivallere davet edildiğini anlatarak, ziyaretçi oranlarında artış sağlandığını kaydetti.

Tiyatroda da yerli yazarların oyunlarına ağırlık verme kararı aldıklarını dile getiren Ersoy, "Millileşme çalışması yaptık. Hedefimiz, tiyatroda oyunların yüzde 70'inin yerlileşmesini, yerli yazarlarca yazılan eserlerin sergilenmesini sağlamaktı." diye konuştu.

Bu sezon sahneye konulan 34 oyunun 26'sının yerli yazarlarca kaleme alındığına dikkati çeken Ersoy, "Bunun sonuçlarını da gördük. 2 milyondan fazla seyirciyle bu yılı kapatmayı hedefliyoruz. Seyirci sayılarında çok ciddi artış yakalamaya başladık." dedi.

"Troya, 300'den fazla sanatçıyla bir ilk olacak"

Ersoy, Troya Yılı kapsamında Devlet Opera ve Balesince 9 Kasım'da prömiyeri yapılacak, opera ve balenin iç içe geçtiği bir eser olan Troya'da, 300'den fazla sanatçının yer alacağını belirterek, bunun bir ilk olacağını vurguladı.

Antik kentlerde konserler verildiğine, senfoni orkestrası eşliğinde Klasik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerinin müzikseverlerle buluştuğuna dikkati çeken Ersoy, bu tarz çalışmalarla farkındalığı, ilgiyi, ziyaretçi sayısını artırdıklarını kaydetti.

İcraat programında bulunan 30 kütüphanenin "millet kıraathaneleri"ne dönüştürülmesi hedefi kapsamında, 22 kütüphanede bunun gerçekleştirildiğini, birkaç hafta içinde kalanların da tamamlanacağını ifade eden Ersoy, 15 tematik müzenin büyük kısmının açıldığını, yıl sonuna kadar tümünün hizmete gireceğini bildirdi.

İstanbul'daki kültürel eserlerin daha fazla ziyaretçiyle buluşmasını amaçlayan "Tourİst Kart" ve "İstanbul Kart" uygulamasına da değinen Ersoy, "Tourİst Kart ile ilgili İstanbul Belediyesiyle çalışmayı sonuçlandırmak üzereyiz. Uygulamayı yıl sonunda devreye alıyoruz." diye konuştu.

İstanbul Belediyesiyle geçen hafta toplantı gerçekleştirildiğini, müze kartın geliştirilmesi kararı verildiğini belirten Ersoy, gelecek hafta bir toplantı daha yapılacağını aktardı.

Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açacağı 11 müze olduğunu belirterek, ilk etapta bunların Müze Kart entegrasyonunun yapılacağını bildirdi.

"2019 sonunda tek kartla dünyada tek olacağız"

Müze kartın tüm müzelerde kullanılabilmesinin planlandığını belirten Ersoy, şunları dile getirdi:

"2019 hedefi olarak, Müze Kart Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye genelindeki tüm müzelerde geçecek. Bununla ilgili yatırımları tamamlıyoruz. İkinci aşamada da İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bütün müzelerde bunu sağlayacağız. Üçüncü aşaması da özel sektör, vakıflar tarafından işletilen müzeler var. Onlara da oradan belirli bir gelir payı vererek, onları da bu kapsam içine almaya çalışacağız. Milli Sarayları da katmayı başarırsak 2019 sonunda tek kartla dünyada tek olacağız. Türkiye'deki hemen hemen bütün müzelerde geçen tek kartla çalışan müze sistemini yaratmış olacağız."



