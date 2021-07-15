Tiyatro yönetmeni, tatil için geldiği Nevşehir’de müslüman oldu
Hollanda’dan tatil için Nevşehir’e gelen Hollandalı Huberdına Aleida Risa, İl Müftülüğünde düzenlenen törenle müslüman oldu.
Hollanda’dan tatil için Nevşehir’e gelen Hollandalı Huberdına Aleida Risa, İl Müftülüğünde düzenlenen törenle müslüman oldu.
Kendi arzusu ile müslüman olmaya karar veren Hollanda vatandaşı 51 yaşındaki Tiyatro Yönetmeni Risa için, Nevşehir İl Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. Hollanda’da yaşayan Huberdına Aleida Donna Risa tatil için geldiği Nevşehir’de, İl Müftülüğüne müracaat ederek müslüman olmak istediğini beyan etti. İslam dininden çok etkilendiği için müslüman olmayı seçtiğini belirten tiyatro yönetmeni Donna Risa, “Nevşehir’de tanıştığı ve evlenmeye karar verdiği Güner Güven ve ailesinden İslam dinini öğrendim, bir yıldan beri de araştırıyordum, İslamiyet’i isteyerek seçtim ve çok mutluyum” dedi.
İl Müftüsü Altunkaya, Donna Risa’yı tebrik ederek iyi bir müslüman olabilmek için iman, ibadet ve ahlak esaslarına uymak, bunlara uyabilmek için ise sürekli öğrenmek gerektiğini tavsiye etti.