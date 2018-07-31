Tırnak problemleri hastalıkların habercisi

İSTANBUL (AA) - Medicana Kadıköy Hastanesi, tırnak değişikliklerinin çeşitli dermatolojik ve sistemik hastalıkların tanısında yol gösterici rol oynadığını belirtti.

Medicana Kadıköy Hastanesi'nden yapılan açıklamada, deri eklerinden biri olan tırnağın, fonksiyonel olarak parmak uçlarını travmadan korumaktan küçük cisimlerin tutulmasına kadar birçok görev üstlendiği belirtildi.

Açıklamada, bunun yanında tırnak değişikliklerinin çeşitli dermatolojik ve sistemik hastalıkların tanısında yol gösterici rol oynadığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, sistemik hastalıklarda tırnak bulguları şöyle:

"Çomak parmak: Tırnağın eğimindeki artış ve etrafındaki yumuşak dokudaki kalınlaşma ile ortaya çıkar. En sık kronik akciğer, kalp, karaciğer veya tiroid hastalıklarında görülür.

Kaşık tırnak: Tırnak plağının kaşık şeklini almasıdır. Çocuklarda özellikle ayak başparmak tırnağında görülebilir. Mantar enfeksiyonu, diyabet, lupus, tiroid hastalıklarında da görülebilir.

Beau çizgileri: Tırnakta ortaya çıkan enine çöküntülerdir. Tırnağın büyümesini etkileyecek kadar şiddetli bir hastalığa bağlı olarak birden fazla tırnakta veya tüm tırnaklarda ortaya çıkar. Çeşitli enfeksiyonlar, ilaçlar, otoimmün hastalıkları neden olabilir.

Tırnakta beyaz bantlar: Karaciğer sirozu, kronik konjestif kalp yetmezliği, yetişkin başlangıçlı diyabette görülebilir. Tırnağın serbest kenarında görülen beyazlık siroz, tırnağın dip kısmındaki beyazlık ise kronik böbrek hastalığının bir belirtisi olabilir.

Sarı tırnak sendromu: El-ayak tırnakları sert, kıvrık, sarı-yeşil görünüm alabilir. Lenfödem ve plevral efüzyonla birlikte tanımlanmıştır.

Melanonişi: Uzunlamasına koyu renkli çizgilenmelerle karakterizedir. İlaçlar, Addison hastalığı, AIDS, hipertriodi, folik asit eksikliği, B12 vitamini eksikliği, Cushing sendromunda görülebilir."

Tırnak mantarının dermatofit, maya ve nadir olmakla beraber küf mantarlarınca oluşabileceği, şeker hastalığı ve bağışıklık sisteminin zayıflamasının mantar enfeksiyonlarına yol açabileceği belirtilen açıklamada, bunun yanında mantar sporlarının banyo, yüzme sırasında kullanılan havlu, mayo, terlik ve şezlong gibi eşyada uzun süre yaşadığı, yüzme havuzu, duş, sauna, fitness salonları ve soyunma odalarının da risk sebebi olduğu vurgulandı.

Tırnak kenarı iltihabı ve tırnak batmasının çevresel tırnak bozuklukları olduğu bildirilen açıklamada, sedef tırnağı, liken planus ve yeni tırnak distrofisinin dermatolojik tırnak hastalıkları olduğu aktarıldı.

Kanser ilaçları ve kan sulandırıcılar dolayısıyla tırnakların birçoğu veya tamamının etkilenebileceği belirtilen açıklamada, "Genellikle 50 yaş sonrası ve en sık başparmakta görülür. Kahverengi-siyah, dikey bantlarla karakterizedir. Renkli bantlar tırnağın dip ve yanlarındaki yumuşak dokuya taşarlar. Ailede atipik ben varlığı sorgulanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.