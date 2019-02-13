Tırın tekeri ile kupası arasında sıkışan sürücü öldü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de tırın tekeri ile kupası arasında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Mehmet Zeki Mede'nin kullandığı 42 DJG 31 plakalı tır, Kırıkkale-Samsun karayolunun 30. kilometresinde arızalandı.
Dinlenme tesisinde aracını park edip arızasıyla ilgilenen Mede, teker ile kupa arasına sıkıştı.
Durumu gören diğer sürücüler Mede'yi sıkıştığı yerden çıkartmaya çalıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı.
Mede, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.