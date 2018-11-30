TIR'dan sigara, sürücüsünden uyuşturucu çıktı

AKSARAY(AA) - Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan TIR'da 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara, TIR sürücüsünün üzerinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aksaray - Adana kara yolu üzerinde bulunan KOM uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, ön plakasının ilk iki rakamı boyanarak kapatılmış 63 L 1700 plakalı TIR'ı şüphe üzerine durdurdu.

TIR'da yapılan aramada, 48 çuval halinde 5 bin 100 karton çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

TIR sürücüsü Eyüp Ali D. gözaltına alınırken, yapılan üst aramasında iç çamaşırı içine gizlenmiş 40 gram esrar, 1 gram metanfetamin ve 2 adet sarılı halde esrar ele geçirildi.

Sürücü, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.