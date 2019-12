'Timsahlar'ın derin sularda nefes kesen eğitimi

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}❮❯"Timsahların" derin sularda nefes kesen eğitimi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen ve "timsah" olarak adlandırılan gücü amfibi deniz piyadeleri, üstün yetenekleri ve stratejik zekalarıyla, derin sulardaki gerçeği aratmayan eğitimleri adeta nefes kesiyor. Amfibilerin bottan hareket halindeki gemiye çıkma, gemiyi ele geçirme, hareketli botlarla hedefleri etkisiz hale getirme gibi eğitimleri aksiyon filmlerini aratmıyor. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

Türkiye'nin seçkin birlikleri arasında yer alan amfibi deniz piyadeleri "Timsahlar"ın derin sulardaki eğitimleri, adeta aksiyon filmlerini aratmıyor.

Türk Deniz Kuvvetleri personeli subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erler arasından zorlu eğitim sürecinin ardından seçilen amfibi deniz piyadeleri, eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Zorlu sınavların ardından aldıkları eğitimlerle yüksek seviyede kara ve deniz fizik kondisyonu, baskı altında görevini icra edebilme, yakın dövüş teknikleri, esaretten kurtulma, teçhizatlı olarak arazide uzun mesafe intikal ve hedef bulma gibi kabiliyetleri kazanan "Timsahlar", karada ve mavi sularda düşmana korku salıyor.

AA ekibi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlandırılan "Timsah Yuvası" Amfibi Deniz Piyade Tugayının birçoğu yerli ve milli silahlarla gerçekleştirdiği nefes kesen eğitimlerini yerinde izledi.

Bot üzerinde operasyonel faaliyet icra edebilen timler, keskin nişancılıkta da gıptayla bakılan askerler arasında yer alıyor. Deneyimli askerlerden oluşan deniz piyadeleri, gözle görülmesi güç olan uzak hedefleri vurabiliyor.

Aksiyon filmlerini aratmayan eğitimler

"Timsahlar"ın başarıyla gerçekleştirdikleri bottan hareket halindeki gemiye çıkma, gemiyi ele geçirme, halatla helikopterden gemiye inme, hareketli botlarla hedefleri etkisiz hale getirme, denizde küçük gemiden büyük gemiye geçiş gibi eğitimleri, adeta aksiyon filmlerini aratmıyor.

AA ekibinin görüntülediği gemiye çıkma harekatında, hedefe botlarla tam teçhizatlı ilerleyen amfibi timi, müsaadeli olarak geminin komutasını ele geçirmek için son hazırlıklarını yaptı.

Hedef geminin verilen komutlara uyması ve sorulan sorulara cevap vermesi üzerine tim, risk faktörlerini değerlendirerek geminin bordasından aşağı bırakılan "şeytan çarmıhı" ile güverteye çıktı.

Kendilerine emniyetli bölge ve toplanma noktası belirleyen timler, ardından gemide ilerleme tekniklerini kullanarak köprü üstüne gidip makine dairesini ve personelini kontrol altına aldı.

Hava yoluyla gerçekleşen harekatta da tim, helikopterden aşağı bırakılan halattan serbest kayış ve dağ ipinden kontrollü kayış tekniklerini kullanarak geminin güvertesine indi.

Öncelikle güvertede kendilerine emniyetli bölge ve toplanma noktası belirleyen timler, ardından geminin makine dairesini ve personelini kontrol altına aldı. Hedef geminin iç bölme kompartmanları ve dış açık alanının aranması ve gemidekilerin kontrol altına alınmasının ardından faaliyet tamamlandı.

Her faaliyeti kusursuz

Deniz piyadeleri, ayrıca her türlü deniz durumunda gemiden gemiye personel, silah ve teçhizat transferi yapabiliyor.

"Limbo" adı verilen faaliyette "Timsahlar", amfibi hücuma yönelik olarak hazırlıkları yaptıktan sonra "şeytan çarmıhı" ile küçük gemiden büyük gemiye teçhizatlı geçiş yaptı.

Çıkarma harekatında da tank çıkarma gemileriyle düşman kıyısına yaklaşan amfibiler, kapakların açılmasıyla hücuma geçti. Deniz piyadeleri, daha sonra düşman hattında sürünerek ve kısa süreli ayakta kalarak ilerledi ve hedefleri yok etti.

Birbirinine kenetlenen ve her faaliyeti kusursuz icra etmeye gayret gösteren amfibi piyadeler, halihazırda Hakkari'de terörle mücadele, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarında, Afganistan'da kararlı destek misyonu barışı destekleme, Arnavutluk'ta insani yardım harekatı ile Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de platform koruma görevlerini başarılı şekilde sürdürüyor.

Aksiyon filmlerini aratmayan faaliyetleriyle dosta güven, düşmana korku salan Türkiye'nin göz bebeği amfibi deniz piyadeleri, "daima hazır" parolasıyla kendilerine verilecek görevleri bekliyor.