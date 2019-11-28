TikTok Uygur Türklerine baskıyı anlatan videoyu kaldırdığı için özür diledi

ANKARA (AA) - Sosyal paylaşım sitesi TikTok, ABD Güvenlik Şefi Eric Han, yaptığı yazılı açıklamada, Feroza Aziz adlı kullanıcının videosuna geçici erişim engeli getirilmesine ilişkin, "Çok sayıda izleyiciye ulaşan 23 Kasım tarihli video insan hatası nedeniyle kaldırılmıştır. Şunu belirtmek isteriz ki topluluk kurallarımızdaki hiçbir husus bu videodaki gibi içeriklerin engellenmesini ve kaldırılmasını gerektirmemektedir. Bizden kaynaklanan hata için özür dileriz." ifadelerini kullandı.

ABD'de yaşayan Aziz, Çin teknoloji şirketi ByteDance'in sahibi olduğu sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta "güzellik önerisi" formatında paylaştığı videoda, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygurların maruz kaldığı baskılara dair iddiaları dile getirmişti.

Videoda, bir kirpik kıvırıcının nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlatan Aziz, "Merhaba arkadaşlar size şimdi nasıl uzun kirpiklere sahip olacağınızı anlatacağım. Yapmanız gereken şu, kirpik kıvırıcısını alın, kirpiklerinizi sıkıştırıp kıvırın, sonra bunu bir kenara koyun." dedikten sonra kamplarda yaşananlarla ilgili iddiaları şu sözlerle anlatmıştı:

"Şimdi şu anda elinizdeki telefonu kullanarak Çin'de neler olduğunu araştırın. Nasıl toplama kampları kurarak masum Müslümanları tuttuklarını, ailelerinden ayırdıklarını, kaçırdıklarını, tecavüz ettiklerini, domuz eti yemeye, içki içmeye, dinlerini değiştirmeye zorladıklarını ve eğer bunları yapmazlarsa ölümle tehdit ettiklerini görün."

Aziz, kimsenin bölgede yaşananlardan bahsetmediğini belirterek "Lütfen farkında olun. Farkındalığı yayın." ifadesini kullanmıştı.

Aziz'in videosuna, herhangi bir topluluk kuralını ihlal etmemesine rağmen, yaklaşık 50 dakika boyunca erişim sağlanamamıştı.

Video, platformun Çin versiyonu Douyin'de ise sansür kurallarını ihlal ettiği için tamamen yayından kaldırılmıştı.