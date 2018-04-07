TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji'den kadınlara sağlık eğitimi

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde, Akfen Yenilenebilir Enerji bünyesinde yatırımları yapılan 17 enerji santralinin bulunduğu kırsal bölgelerde yaşayan halka yönelik düzenlenen “Önce Sağlık” projesi devam ediyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde 2018 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 17 farklı kırsal bölgesinde gerçekleştirilen “Önce Sağlık” projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Proje kapsamındaki eğitimlere katılan kadınlara ilkyardım, temel sağlık, kanser taraması, muayene rutinleri, kadın hastalıkları ve organ bağışı ile ilgili uygulamalı seminerler veriliyor.

Geçen yıl “Evde Okullu Olduk” projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 15 farklı bölgede bin kadına ulaşılırken, "sağlık" olarak belirlenen bu yılın teması ile bin 200 kadına eğitim verilmesi amaçlanıyor.





- Köy kahveleri kadınların sağlık eğitimine ayrılıyor





Açıklamada görüşlerine yer verilen TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik her yıl farklı konularda düzenledikleri eğitimlerle ailenin temeli olan kadınların farkındalıklarını arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Kadınlarımıza bu eğitimler ile ulaşarak tüm evlere girebilmek ve evlerdeki bireylerin tamamında bu konuda farkındalık yaratmak mümkün oluyor. Yıl sonuna kadar 17 farklı bölgede en az bin 200 kadına ulaşacağımızı öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Önce Sağlık” projesinde 2018 yılının ilk 3 ayında Mersin Anamur Otluca HES, Muğla Ula Kavakçalı HES, Muğla Seydikemer Sekiyaka HES, Denizli Kale Demirciler HES, Denizli Acıpayam Yeşilvadi GES ve Aydın Bozdoğan Sırma HES yatırımlarının bulunduğu bölgelerde sağlık eğitimleri verildi. Proje bu ay ise Konya Ereğli’deki Yaysun GES ve Kayseri Yahyalı’daki Çamlıca HES eğitimleri ile devam edecek. Köy kahve ve okullarında gerçekleştirilen “Önce Sağlık” projesi ile 2018 yılı sonunda toplam eğitim verilen noktaların sayısı 17’ye ulaşacak.

Geçen yıl da “Evde Okullu Olduk” projesi ile yine Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin enerji yatırımlarının bulunduğu noktalarda yaşayan halka yönelik bir proje gerçekleştirildi.

Kırsal bölgelerde ikamet eden ve 0-6 yaş grubu çocuk sahibi olan kadınların katılımıyla hayata geçirilen “Evde Okullu Olduk” projesi ile annelere çocukların muayene ve aşı takvimleri, beslenme sağlığı ve ev kazaları hakkında eğitim verildi. 15 farklı noktada bin kadının katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde yetişkinlerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirebilmeleri ve onların gelişim süreçlerine destek olabilmeleri için evde bulunan malzemelerle ev içinde okul öncesi etkinlik atölyesi çalışması yapıldı.