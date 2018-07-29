TİKA'nın Sırbistan'daki ahududu çiftliklerinde hasat vakti

NOVİ PAZAR (AA) – Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Novi Pazar şehrinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla deneme ekimi yapılan ahududu meyvesi, hasat zamanında çiftçilerin yüzünü güldürdü.

TİKA'nın, Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı kapsamında, 2015 yılında Novi Pazar’ın 44 köyünden 56 aileye 90 bin fidan vererek başlattığı proje sayesinde çiftçiler, bu yıl 30 ton ürün elde ederek ürünlerinin satışından aile ekonomilerine katkı sağladı.

Başarıya ulaşan proje, TİKA'nın bu yıl 46 aileye 76 bin yeni fidan vermesiyle devam etti. Yeni fidanların, sonraki yıllarda bölgedeki ahududu üretiminin artmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlayacağına inanılıyor.

Novi Pazarlı tarım uzmanı Silvija Hodzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kötü hava koşullarının ahududu yetiştirilen çiftliklerde ürün miktarını azalttığını ancak toplamda elde edilen ürünün, geçimini tarımdan sağlayan çiftçiler için mutluluk verici olduğu ifade etti.

Ahududu yetiştiricisi Avdija Dolovac da TİKA'nın projesi kapsamında kendisine bin 600 ahududu fidanı verildiğini belirterek, "TİKA'nın desteğinden güç alarak ahududuyu daha geniş bir alana ektim. Yaklaşık 7 bin fidanın ekili olduğu ahududu çiftliğimden elde ettiğim üründen son derece memnunum." diye konuştu.

TİKA, Sırbistan’da meyve üretiminin desteklenmesi çerçevesinde bugüne kadar 6 farklı belediyeden yaklaşık 400 aileye, ayva, erik, vişne ve ahududu gibi farklı çeşitlerde toplam 315 bin fidan dağıtımı yaptı.

Sırbistan'daki ahududu projesinde Belediyeler Arası Tarım Sendikasına (MOUPU) bağlı 14 tarım birliğinin kullanımına sunulmak üzere 15 çapa ile 11 sulama sistemi de temin edilerek, toprağın işlenmesi ve fidanların yetiştirilmesinde çiftçilerin yaşadığı emek ve zaman kaybının önüne geçilmesi noktasında da destek verildi.

Muhabir: Sanela Crnovrsanin



