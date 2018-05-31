TİKA’dan Venezuela’daki Filistinlilere dayanışma iftarı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Venezuela’da Filistinlilerle dayanışma için iftar programı düzenledi.



TİKA’dan yapılan açıklamada, yaklaşık 500 bin Filistin kökenlinin yaşadığı Venezuela’nın başkenti Caracas’ta çoğunluğu Filistinlilerden oluşan Müslüman cemaat için iftar programı düzenlendiği ve ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımında bulunulduğu belirtildi.



İftar programına, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Felix Placencia, Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, TİKA Bogota Program Koordinatörü Mehmet Özkan’ın aralarında bulunduğu 700 kişi katıldı.

Filistin Kulübü’nde düzenlenen programda konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuela ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin önemine dikkati çekerek "Bu zor günlerde dayanışma içinde olan Venezuela ve Türkiye dostluk köprüleri kurmaktadır. Bu iftar vesilesiyle, bu dostluk köprüsünün inşasında büyük emekleri olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm Türk halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Programda söz alan TİKA Başkan Yardımcısı Er de Venezuela’nın bölgesi için çok önemli bir ülke olduğuna, mazlumların yanında saf tutması ve dik duruşundan dolayı takdir edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İftar programında ayrıca 250 Müslüman aileye ramazan yardım paketi dağıtıldı.



