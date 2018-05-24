TİKA'dan Ürdün'de yetimlere iftar

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ürdün'de yetim çocuklar için iftar programı düzenledi.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün'deki iftar etkinlikleri kapsamında bin yetim çocuk için iftar programı planlandı. Söz konusu etkinliklerin ilki, Amman'daki Ürdün Çocuk Müzesi'nde yapıldı.

Kraliçe Rania el Abdullah öncülüğünde 2007'de kurulan müzede çocuklar için bilim, teknoloji, doğa, tarih ve sanat alanlarında eğitici sergiler ve interaktif etkinlikler düzenleniyor.

Sosyal Kalkınma Bakanlığına bağlı dernek ve yetimhanelerde kalan 300 çocuğun katıldığı iftar programı öncesinde çocuklar, müzedeki sergileri gezdi, eğitici ve eğlendirici etkinliklere katıldı. Tüm katılımcı çocuklara resim defteri ve boya kalemleri hediye edildi.



