TİKA’dan Ukrayna'daki Gagavuz Türklerine destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Gagavuzların toplu olarak yaşadıkları Odesa şehrinin Kotlovina köyünde 1973 yılında inşa edilen ancak 1997 yılında çıkan yangında yüzde 70’i hasar gören evin yeniden faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Anlaşma imza törenine, Reni İlçe Meclis Başkanı Oleg Zuyev, Odesa Vilayeti Meclis Başkan Yardımcısı Yuriy Dimçoglo, TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, Kotlovina köyü muhtarı Dmitriy Karanfil, Kotlovina Kültür Evi Müdürü Galina Bulgaru ve Reni ilçesinin sakinleri katıldı.

Zuyev, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostluk ilişkilerinin uzun tarihe dayalı olduğunu, günümüzde ise iki ülke arasında bölgesel, ulusal, parlamento ve cumhurbaşkanlığı seviyelerinde iş birliğinin sürdürüldüğünü ifade etti.

Anlaşmanın imzalanmasının gerek Gagavuz halkı gerekse tüm Reni ilçesi için büyük önem taşıdığını dile getiren Zuyev, verdiği destek için TİKA’ya teşekkür etti.

TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Bolat da kurum olarak dil, din, ırk ve millet ayrımı yapmadan, bulunduğu ülkenin ihtiyaçlarına cevap vererek kalkınmasına yönelik faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Ukrayna’daki 32 bin 700 Gagavuz Türkü'nün çoğunun, ülkenin güneyinde yer alan Odesa ilindeki Bolgrad, Reni ve Kiliya ilçelerine bağlı köylerde hayatlarını sürdürdüğü belirtildi.





