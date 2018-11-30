TİKA’dan Sri Lanka’da 3D tasarım ve bilişim eğitimi

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan açıklamaya göre, Mesleki Eğitim ve İstihdamı Artırma Programı (MESİP) kapsamında bilgisayar, makine ve elektronik mühendislerinden oluşan farklı gruplara verilen eğitimlerde kursiyerler 3 boyutlu olarak tasarladıkları ürünleri yerli üretim 3D yazıcıları kullanarak üretme imkanı buldu.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 24 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Törende konuşan Türkiye’nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, TİKA’nın iş birliğinde Sri Lanka’da farklı alanlarda da projeler gerçekleştirileceğini belirtti.

Sertifikalarını alan kursiyerler, Türkiye ve TİKA’ya hem teorik hem uygulamalı eğitimleri için teşekkür etti.

Eğitim kapsamında Predenia Üniversitesi ile Teknoloji ve Yönetim Bilimleri Enstitüsünde 3 boyutlu tasarım merkezleri kuruldu. Projenin ilerleyen aşamalarında 3D tasarım ve bilişim eğitimlerinin "ileri düzey" ve "eğitici eğitimi" seviyelerinde verilmesi hedefleniyor.