TİKA'dan Somali'ye sağlık desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'da bulunan Hargeysa Devlet Hastanesine medikal cihaz ve malzeme desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, ajans, proje kapsamında hastane için ultrason cihazı, ekokardiyografi cihazı, otoklav, anestezi cihazı, ventilatör makinesi, oksijen konsantrasyon cihazı gibi toplam 216 cihaz ve tıbbi malzeme temin etti.

Cihazların teslim törenine, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somaliland Sağlık Bakanı Hassan İsmail Yusuf, TİKA Somali Koordinatörü Galip Yılmaz ve hastane yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Somaliland Sağlık Bakanı Yusuf, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan sağlık malzemelerinin Somaliland halkının çok daha iyi şartlarda sağlık hizmeti almasına katkı sağlayacağını söyledi.

Bakan Yusuf, "Türkiye'nin ve özellikle TİKA'nın Somaliland'da çalışmalarının devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yılmaz da Türk ve Somali halkının kardeş iki halk olduğunu ifade ederek "Türkiye'nin bölgedeki yardımları artarak devam edecek. Somaliland yönetiminin FETÖ terör örgütünü sınır dışı etmesini ve okulların Maarif Vakfına devredilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Hargeysa Devlet Hastanesi, yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet veriyor.



