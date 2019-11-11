TİKA'dan Kolombiya'da engelliler yararına yürütülen projeye destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'da engelliler için yürütülen bir araştırma-geliştirme projesine ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye prototipinin geliştirilebilmesi için gerekli ekipman, Kolombiya Ulusal Eğitim Hizmetleri Merkezi'nde (SENA) düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.

SENA Dizayn ve Metroloji Merkezi'nde merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye prototipinin üretilebilmesi için eğitmen, araştırmacı ve öğrencilerden oluşan özel bir ekip çalışmalarını sürdürüyor. Merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye projesine TİKA tarafından sağlanan destekle merkezde eğitim alan öğrenciler inovatif ürün tasarımı yapabilecek.

Kolombiya hükümetinin öncelikli hedeflerinden olan yenilikçi üretim ve teknoloji geliştirilmesi stratejisine uygun olarak gerçekleştirilen iş birliği kapsamında dört aylık prototip geliştirme süreci sonunda elde edilen veriler ve deneyimin uluslararası mecralarla paylaşılarak projenin uygulanmasının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

TİKA'nın desteğinin Kolombiya'da gündelik ve sosyal yaşamlarında kısıtlanan yürüme engellilere büyük umut sağladığı belirtiliyor.

Başkent Bogota'da düzenlenen teslim törenine katılan SENA Genel Müdürü Carlos Mario Estrada, projenin öğrencilerin yenilikçi ürün geliştirme becerilerini artıracağını söyledi.

Estrada, "Bu projenin çok daha önemli sosyal etkisi var. Eğitim merkezimizde farklı engelleri olan 2 binden fazla kişiye destek hizmeti sağlanmaktadır. TİKA'nın desteklediği proje sayesinde birçok hareket kabiliyeti kısıtlı ya da engelli Kolombiyalı, engelsiz yaşayabilmek için bir araca sahip olacak. Bu sadece bir inovasyon projesi değil hem ülkemizde hem de dünyada engelli insanlara umut olabilecek sosyal bir projedir." dedi.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk de "Sadece Kolombiya değil, tüm bölge için yenilikçi ve yaratıcı bir projeye ülke olarak destek vermek ve katılmaktan ötürü mutluluk duymaktayız. Proje sayesinde önemli sayıda engelli birey toplumla bütünleşebilecek ve gündelik hayatına sorunsuz şekilde devam edebilecek." diye konuştu.

Kolombiya'nın ve Güney Amerika Bölgesinin en büyük mesleki eğitim merkezlerinden SENA 1957'de kuruldu. Çalışanlara ve öğrencilere mesleki eğitim sağlayan SENA, endüstri, girişimcilik, ticaret, tarım, madencilik ve besicilik alanlarında eğitim ve staj sağlıyor. Kolombiya genelinde 52 eğitim merkezi bulunan SENA, kuruluşundan bu yana yaklaşık 10 milyon öğrenciye eğitim hizmeti sağladı.