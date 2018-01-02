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TİKA'dan Kamerun'daki göçmenlere gıda yardımı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun’da zor şartlar altında yaşayan 5 bin 885 Orta Afrikalı Müslüman göçmene gıda yardımında bulundu.TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin,...

02 Ocak 2018 Salı 14:22
TİKA'dan Kamerun'daki göçmenlere gıda yardımı
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ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun’da zor şartlar altında yaşayan 5 bin 885 Orta Afrikalı Müslüman göçmene gıda yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Kamerun’daki göçmenlerin kaldığı "Uni Pour Servir" kampına, 50 ton temel gıda malzemesini TİKA aracılığıyla ulaştırdığı belirtildi.

TİKA Kamerun Koordinatörü Ahmet Bozbey, dağıtım sırasında yaptığı konuşmada, “Biz Türkiye olarak hem Orta Afrikalı göçmenlerin, hem ev sahibi Kamerun'un hem Afrika kıtasının hem de dünya genelinde yaşanan genel göçmen krizinin farkındayız, anlıyoruz ve çözüm için burada olduğumuzu bilmenizi istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bozbey, 4 milyon göçmene ev sahipliği yapan Türkiye'nin din, dil ve ırk ayrımı yapmadan mağdura yardım ettiğini kaydetti.

Garoua-Boulai Kaymakamı Diyen Jam Laurence, 2014'ten bu yana Orta Afrikalı Müslüman nüfusun güvenlik ve kıtlık nedenleriyle özellikle Kamerun’un doğu bölgesine geldiğini, Orta Afrika Cumhuriyeti sınırındaki Garoua-Boulai kentinin de konumu nedeniyle bu göçten etkilendiğini ifade etti.

Laurence, kent çapında sayıları 70 bine yaklaşan göçmenler için TİKA tarafından yapılan gıda yardımının zamanlama olarak da çok isabetli olduğunu belirtti.

Dağıtılan gıda yardımlarının ardından kampta barınan çocuklara oyuncak verildi.

Kamp sakinleri, Türkiye’ye, halkına ve TİKA’ya teşekkürlerini sundu.


Anahtar Kelimeler:
KamerunTİKA
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