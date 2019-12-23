TİKA'dan Hırvatistan'da milli ekipmanlarla 3D modelleme eğitimi

ANKARA (AA) - TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Hırvatistan'ın Velika Gorica şehrinde bulunan Velika Gorica Açık Halk Üniversitesinde (POUVG), TİKA'nın desteğiyle üç haftalık sürede 100 saatlik temel düzeyde üç boyutlu modelleme ve yazıcı eğitimi verildiği belirtildi.

Açıklamada, yabancı dil kursları, çocuk ve yetişkinler için popüler bilim atölyeleri, çizim okulu, müzik, oyunculuk gibi çok çeşitli alanlarda vatandaşlara hizmet sunan üniversitedeki eğitime 17 kişinin katıldığı ifade edilerek, TİKA tarafından Türkiye'den 17 bilgisayar ile 1 yerli üç boyutlu yazıcı bağışlanarak bilgisayar laboratuvarının teknolojik kapasitesinin artırıldığı vurgulandı.

Projenin kapanış programında konuşan Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği Müsteşarı Fatih Kaya, dost iki ülkenin ortak sınırlara sahip olmasa da her alanda ilişkilerinin daha da artırılması için çabaların devam ettiğini belirtti.

TİKA Zagreb Program Koordinatörü Haşim Koç ise üç yılı aşkın süredir faaliyet gösteren TİKA Zagreb Ofisi'nin, Hırvatistan kurumlarıyla birlikte iki ülkenin ilişki hacmini artırmaya yönelik projeleri uygulamaya önem verdiğini dile getirdi.

Velika Gorica Açık Üniversitesi Müdiresi Anita Piskovic de düzenlenen eğitime büyük ilgi gösterildiğini belirterek, teknolojik kapasitesi artırılan bilgisayar laboratuvarı için TİKA'ya teşekkür etti. Piskovic, eğitimin, Hırvatistan Eğitim Bakanlığınca da akredite edilmesini sağlayacaklarını vurguladı.