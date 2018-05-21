TİKA'dan Gürcistan Yeşilay Cemiyetine destek

TİFLİS (AA) - Gürcistan Yeşilay Cemiyetinin Tiflis'teki ofisinde düzenlenen törene, TİKA Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı ve Gürcistan Yeşilay Derneğinin Fahri Başkanı Musa Haciyev ile yetkililer ve davetliler katıldı.

Törende TİKA tarafından sağlanan teknik ekipman teslim edildi.

TİKA Koordinatörü Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımına karşı mücadele vermek amacıyla çalışmalarını yürütecek olan Gürcistan Yeşilay Cemiyetinin daha etkin ve verimli çalışması amacıyla teknik ekipman desteği sağladıklarını söyledi.

Şanlı, "Bağımlılıkla mücadele tüm dünyanın en büyük sorunudur. TİKA olarak Gürcistan Yeşilay Cemiyeti ile iş birliği geliştirdik. Gürcistan Yeşilay Cemiyetinin burada ihtiyaç duyduğu ekipman ve donanım desteğini biz TİKA olarak sağlamış bulunmaktayız." dedi.

Gürcistan Yeşilay Cemiyetinin Fahri Başkanı Haciyev de verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirterek "Gürcistan Yeşilay Cemiyeti tabii ki 100 senelik tecrübesi olan Türkiye Yeşilayından ilham alarak açılmış bir cemiyettir. Gürcistan'da bağımlılıklara karşı mücadeleyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Davit Kachkachishvili



