TİKA'dan Filipinler'de yetimlere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filipinler'de bir yetimhaneye servis aracı yardımında bulundu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ile Konya'nın Selçuklu Belediyesi, ülkenin güneyindeki Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) başkenti Cotabato şehrinde bulunan Al Jameel Yetimhanesi'ne araç temin etti.

18 kişi kapasiteli servis aracı, şehrin biraz dışında yer alan yetimhanede kalan çocukların okul ve şehir merkezine ulaşımlarını kolaylaştıracak.

Yetimhanede, adada uzun yıllar süren savaşlarda anne ve babalarını kaybetmiş, yaşları 6 ila 13 arasında değişen 35 erkek ve 14 kız çocuğu kalıyor.



