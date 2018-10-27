TİKA'dan Bosna Hersek’e tarım desteği

SARAYBOSNA (AA) - “Topraksız Dikey Tarım Uygulamaları ile Kentsel Emekli ve Engelli Nüfusun Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi” kapsamında kurulan sistem, ailelere evlerinde sebze ve bitki yetiştirme imkanı tanıyor.

Şehir merkezlerinde yaşayan engelliler, kadınlar, işsizler ve emeklilerin yararlandığı proje, uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliğin yanı sıra dezavantajlı gruplar için de kolaylık sağlıyor.

Evlerin duvarına kurulan ve 100’er adet özel tasarım saksıdan oluşan sistemin yarı otomatik sulama kolaylığı sayesinde aileler domates, biber, roka, marul gibi sebzeleri şehir hayatında kolayca yetiştirebiliyor.

Kurulan sistemlerin ayrıca çevre kirliliğini azaltma, çeşitli biyolojik habitatlar oluşturma, doğal izolasyon görevi görme ve bu sayede de kış ve yaz döneminde ısıtma ve soğutma masraflarını azaltmaya yardımcı avantajları da bulunuyor.

İlk etapta 50 ailenin yararlandığı pilot uygulamadan elde edilecek geri dönüşlere göre projenin yaygınlaştırılması ve başkent Saraybosna’da 5 ayrı belediyede 400 ailenin yararlanması planlanıyor.

Saraybosna Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lutfija Karic, fakültenin de iş birliğiyle gerçekleşen proje kapsamında, sistemden faydalanacak aileleri belirleyerek, kurulan sistemin nasıl kullanılacağı konusunda bilgi verdi.

Başkent Saraybosna'daki Stari Grad Belediyesi'nde yaşayan ve TİKA'nın dikey tarım sistemi yardımından faydalanan Amra Hanım, “Bundan sonra biber, maydanoz, roka ve benzeri sebzeleri evimde yetiştirebileceğim. Hem ev geçimine hem de taze ürünler tüketmemize katkı sağlayan bu destek için Türkiye’ye ve TİKA’ya teşekkür ederim.” ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'te 23 yıldır varlığını sürdüren TİKA, bugüne kadar eğitim, kültür, sağlık ve idari birçok alanda 850'ye yakın proje gerçekleştirdi.