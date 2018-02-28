TİKA'dan BARET'e ekipman desteği

ANKARA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filipinler'de gönüllüler tarafından kurulan Bangsamoro Arama Kurtarma Timi'ne (BARET) ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pasifik Ateş Çemberi'nin üzerinde bulunan ve deprem, tayfun ve sel başta olmak üzere birçok doğal afete maruz kalan Filipinlerin Mindanao Adası'nda faaliyet gösteren BARET'i güçlendirme projesinin ikinci aşaması hayata geçirildi.

BARET'e TİKA tarafından temin edilen araç; hastalara tıbbi olarak ilk yardımın sağlanabileceği, ambulans hizmetini mümkün kılan tam teşekküllü bir acil müdahale aracına dönüştürüldü.

Ayrıca BARET'in daha etkili çalışabilmesi için eksik olan ekipmanların temini sağlanarak timin teknik altyapısı güçlendirildi ve uluslararası standartlara uygun hale getirildi.

Cotabato Belediye Yöneticisi Dr. Danda Juanday, teslim töreninde yaptığı konuşmada, BARET'in afet risk yönetimi konusunda devlet organlarına çok yardımcı olduğunu belirterek, söz konusu timin bu çapta faaliyet gösteren bir kurum haline gelmesini sağlayan TİKA'ya ve Türk halkına teşekkür etti.

BARET'in kurucusu Kaptan Aladdin Palanggalan ise afetler sonrası bölge halkına her yardım götürdüklerinde insanların, araçta ve kimi ekipmanlarda yer alan Türk bayrağı ile logoları gördüklerinde "Türkiye mi bize yardım ediyor? Siz çalışanlar da Türk müsünüz?" diyerek sevinç ve minnetlerini gösterdiklerini ifade etti.

Yeni donanımlarla artık acil hastalara araçta da müdahale edebileceklerini ve hastaları kilometrelerce öteden, köylerden merkez hastanelere ulaştırabileceklerini kaydeden Palanggalan verilen katkıdan dolayı Türk halkına ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

BARET, ilk etapta TİKA tarafından 2017'de yapılan acil kurtarma aracı ve teknik ekipman temini ile güçlendirilerek, adanın büyük bir bölümünde faaliyet gösteren, felaket sonrası acil yardım ve ilk müdahalede bölgenin önde gelen ekiplerinden biri haline geldi.



Özellikle DEAŞ terör örgütünün Marawi kuşatmasında ilk yardım götüren ve süreçte en aktif ekiplerden olan BARET, bugün birçok devlet kurumunun Marawi'nin restorasyon sürecinde ihtiyaç duyulan doğal ve beşeri afetlere hazırlık, önleyici çalışmalar ve de acil müdahale sisteminin güçlendirilmesi alanlarında birlikte çalıştığı bir kurum konumunda buluyor.

Muhabir: Dildar Baykan