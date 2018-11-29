TİKA'dan Azerbaycanlı arıcılara destek

BAKÜ (AA) - Tesisin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, işgal altında bulunan Gubadlı ilinin Valisi Malik İsagov, TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, büyükelçilik çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Tesisin açılışını gerçekleştiren Büyükelçi Özoral ve Vali İsagov, yetkililerden bilgi aldı.

Açılış sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özoral, TİKA'nın dünyada en fazla yardım ettiği ülkelerden birinin Azerbaycan olduğunu bildirdi.

TİKA'nın projelerinin ülkenin kalkınmasına ve Azerbaycan halkının geçimine katkı sağladığını ifade eden Özoral, "Türkiye olarak Azerbaycan'ın ihtiyaç duyduğu her konuda elimizden gelen her desteği sağlamaya çalışıyoruz. Temel felsefemiz de 'iki devlet, bir millet' sloganıdır. Burayı da kendi vatanımız bilerek Türkiye'nin gelişmesi için ne yapıyorsak Azerbaycan'da da aynı hizmetleri yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Vali İsagov da tesisin Gubadlı ilinden olan arıcılara büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yaklaşık 500 Gubadlı göçmenin ülkenin farklı bölgelerinde bal üreticiliğiyle uğraştığını bildiren İsagov, arıcıların tesisin yardımıyla ürettikleri balları daha rahat satacaklarını kaydetti. İsagov, gösterilen destek için TİKA yetkililerine teşekkürlerini iletti.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Tiryaki, TİKA'nın Azerbaycan'da 1993'te faaliyete başladığını, bu ülkeye farklı bir hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Azerbaycan'da 2009'da arıcılık projesi başlattıklarını, 46 farklı ilde 515 aileye 5 bin 150 arı kolonisi dağıttıklarını bildiren Tiryaki, projenin son halkası olarak paketleme ve arı keki üretim tesisi kurduklarını ifade etti.

Tiryaki, TİKA ve Bakü'de faaliyet gösteren diğer Türk kurumları olarak iş birliğini güçlendirerek Azerbaycan'a destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

TİKA'nın başlattığı "Kırsal Kalkınma Programları Kapsamında Azerbaycan'da Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üretilen bal ürünlerinin piyasada daha iyi olanaklarla satışının gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan ve yıllık 20 ton üretim kapasitesine sahip tesiste, ilk aşamada yılda 8 ton bal paketlenecek.

Bal paketleme ve arı keki üretim ekipmanları Türkiye'den temin edilen edilen tesiste, arıcılar tarafından üretilen ballar, proje partneri Dağ Arıcıları İçtimai Birliği tarafından paketlenerek Karabağlı markası altında piyasaya sürülecek.

Tesiste yılda ortalama 10 ton arı keki üretimi de yapılması planlanırken, arı kekinin piyasa değerinin birkaç kat altında arıcılara satılması öngörülüyor.