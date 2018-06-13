TİKA'dan 3 kıtada ramazan yardımı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika, Namibya ve Romanya'da iftar sofraları kurdu, ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttı.

TİKA, Meksika'nın Guatemala sınırında bulunan ve sosyo-ekonomik bakımdan ülkenin en yoksul bölgelerden biri olan Chiapas eyaletinin yüksek kesimlerindeki San Cristobal De Las Casas adlı yerleşim biriminde 70 hanede yaşayan Müslüman Tzotzil yerlilerine gıda yardımı yaptı.

Ayrıca, bölgedeki Müslümanların ibadet ettiği Kevser Camisi'nde iftar yemeği verildi, yerli çocuklara bayramlık hediye edildi.

Meksika'nın İslamiyet ile tanışması 19. yüzyılda Filistin, Lübnan, Ürdün, Mısır gibi Osmanlı coğrafyasından gelen ve "El Turco" denilen grupların ülkeye yerleşmesine dayanıyor. Meksika'daki yerli gruplardan İslamiyet'e geçenler arasında kökenleri Mayalara dayanan bir kısım "Tzotzil yerlisi" de bulunuyor.

- Namibya

TİKA, Güney Afrika ülkesi Namibya'nın başkenti Windhoek'te de Namibya Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Otelcilik Okulu'nda iftar verdi.

TİKA Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Keman Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, iftar neşesini farklı toplumlarla yaşamak amacıyla çeşitli kesimlerden birçok kişi davet edildi.

İftara, Türkiye'nin Windhoek Büyükelçisi Berin Tulun, Namibya Fıkıh Konseyi ve Namibya İslam Birliğinden temsilciler, Windhoek'taki tek cami olan Quba Mosque'un imamı başta olmak üzere, kamu görevlileri, üç yetimhanede kalan çocuklar ve çok sayıda yabancı misyon görevlisi ile Namibya'daki Türk vatandaşları katıldı.

Yoksulluğu Azaltma Bakanlığı Sekreteri Dorothy Tessaler, burada yaptığı konuşmada, iftara katılan yetim çocukların hayatlarında ilk kez yetimhane dışında yemek yeme imkanı bulduklarını belirterek, din ayrımı yapmadan yetimleri sevindiren TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.

- Romanya

TİKA, Romanya'da da 7 ayrı merkezde ihtiyaç sahibi ailelere bin 500 gıda paketi dağıttı.

Romanya'daki yetimleri de unutmayan TİKA, hem ramazan hem de uluslararası Çocuk Günü dolayısıyla Köstence Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olarak faaliyet gösteren Micul Rotterdam Yetimhanesi'ndeki çocukları çeşitli hediyelerle sevindirdi, yetimhaneye de gıda paketleri teslim etti.

Ziyarete, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş, Köstence Başkonsolosu Uygar Sertel, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin katıldı.



