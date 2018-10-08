TİKA Pakistan'da robot laboratuvarı açtı

İSLAMABAD (AA) - Açılışa Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TİKA İslamabad Koordinatörü Mehmet Emre Aktuna ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Yaklaşık 700 öğrencinin faydalanabileceği laboratuvarın açılışında konuşan Yurdakul, "Türkiye ile Pakistan arasında geçmişi uzun yıllara dayanan bir kardeşlik ilişkisi bulunuyor. Son dönemde ülkemizden yapılan üst düzey ziyaretler de ülkelerimiz arasındaki güçlü siyasi ilişkilerin bir göstergesidir." diye konuştu.

Yurdakul, Türkiye'nin Pakistan'ı özellikle eğitim ve kültür alanında desteklemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Beytüsselam Eğitim Vakfı Direktörü Müfti Vakar da yaptığı konuşmada TİKA'ya teşekkür ederek, "Kırsal ve geri kalmış bölgelerden çocukların eğitim aldığı kurumumuza yapılan bu bağıştan dolayı kardeş ülke Türkiye'ye teşekkür ederiz. Bu laboratuvar iki ülke dostluğunun bir sembolü olacak ve burada daha kaliteli bir eğitim vermemizi sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Pakistan'da öncelikli alanlardan olan eğitimdeki yenilikler TİKA'nın da öncelikleri arasında bulunuyor. TİKA, ülke genelindeki okullarda fiziki şartların düzeltilmesi, eğitim araç ve gereçleri dağıtımı ve iş eğitimi gibi alanlarda çalışmalar yapıyor.