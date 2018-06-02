TİKA Kırgızistan'da bin kişilik iftar sofrası kurdu

BİŞKEK (AA) - İftar programına, TİKA Başkan Yardımcısı Süreyya Er, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal katıldı.

Merkez Camisi'nin aşhanesinde kurulan yer sofralarında verilen iftar yemeğine bin kişi katıldı.

Cami avlusu ve aşhanesinde, “İftar Programımıza Hoş Geldiniz” yazılı, Kırgız ve Türk bayraklı TİKA logosunun yer aldığı afişler asıldı.

TİKA'nın iftar sofrasında bir araya gelenlere etli pilav, ekmek, meyve, salata, ayran ve su ikram edildi.

Bişkek Program Koordinatörü Muslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA olarak tüm dünyada olduğu gibi Kırgızistan'da iftar programları düzenlediklerini belirtti.

Kırgızistan'da ramazan etkinlikleri çerçevesinde her kesime iftar vermeye çalıştıklarını kaydeden Muslu, "Bugün de Kırgız halkıyla bir araya gelerek Ramazan-ı Şerif'i idrak etmek ve ramazan sevincini birlikte yaşamayı hedefledik." dedi.

Muhabir: Nezir Aliyev