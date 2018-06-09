'TİKA da AFAD da Türkiye'nin çok seçkin kurumlarıdır'

ERZURUM (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Palandöken İlçe Başkanlığında muhtarlarla bir araya geldikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AFAD'a yönelik söylemlerde bulunduğu ifade ederek, Akşener'in Türkiye'yi hiç tanımadığını ve kulağına ne üflenirse o hususu kamuoyuna bağıra çağıra anlattığını gördüklerini bildirdi.

Ramazan ayında olunduğunu hatırlatan Akdağ, "Efendimizin bir hadisi şerifi var; 'Bir kişiye yalan söylemek için her işittiğini etrafa saçması yeter' buyuruyor. Gerçekten Meral Hanım ne söylediğinin farkında değil." dedi.

"TİKA'nın bütçesi onun söylediğinden az"

Akşener'in TİKA'nın harcadığı paralardan bahsettiğine değinen Akdağ, şöyle devam etti:

"Milyar dolarlardan bahsediyor ama böyle bir şey yok. TİKA'nın bütçesi onun söylediğinin çok çok azı ama o mütevazi bütçeyle TİKA, Türkiye'nin bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırıyor. Osmanlı'nın eserlerini, vakıf eserlerini onarıyor, hastaneler yapıyor. Bugün Somali'de ve Sudan'da Afrika'nın en mağdur ülkelerinde TİKA'nın yaptığı en modern hastaneler var. Meral hanıma kim TİKA'yla ilgili abuk sabuk şeyler söylemişse, kendisine bilgi getirenleri gözden geçirsin. Bu kadar saçma sapan bir iddia böyle göz bebeği bir kurum için yapılamaz."

Akdağ, AFAD'ın Başbakanlığa bağlı Başbakanlık Acil Durum ve Afet Yönetim Kurulu olduğunu hatırlattı.

Yaklaşık 9 aydır başbakan yardımcısı olması nedeniyle AFAD başkanının kendisine bağlı olarak çalıştığını belirten Akdağ, şu ifadeleri kullandı:

"AFAD, AK Parti döneminde 100 bine yakın afet konutu yapıp vatandaşlara dağıtan bir kurumdur. Biz bu dönemde büyük depremler yaşadık. Bingöl'de, Van'da ve bunun dışında birçok deprem yaşadık, su baskınları, seller, terör saldırıları, büyük kazalar ve dağda kaybolan insanların yardımına AFAD koşuyor. Böylesine milletin göz bebeği bir kurumu Birleşmiş Milletlerin, dünyadaki hemen hemen bütün kuruluşların takdirle dünyaya takdim ettiği bir kurumu töhmet altında bırakmak bir cumhurbaşkanı adayına yakışır mı?"

"Akşener AFAD gibi bir kurumu yıpratamaz"

Recep Akdağ, bu söylemleri Akşener'e yakıştıramadığını belirterek, bunu kendisine hiç yakıştıramadığını dile getirdi.

Akdağ, "Söyleyeceği bir şey varsa çıksın da isim söylesin, bir şey söylesin. Biz devletiz, gereğini yaparız. Meral Akşener, böyle uyduruk iftiralarla, dedikodularla AFAD gibi bir kurumu yıpratamaz. Kimi yıpratır, kendisini yıpratır sadece. Kendi itibarını zayi eder. Vatandaşlarımız o AFAD gömleğinin altındaki kahraman vatan evlatlarını bilmiyor mu. Yangın veya deprem olmuş koşmuşlar, günlerce çadırlarda belki yeterince su ve yemek bulmadan milletine hizmet etmiş insanlar." ifadesini kullandı.

AFAD'da birçok gönüllü çalışanın olduğuna dikkati çeken Akdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AFAD'da gönüllü olarak çalışan bir dünya vatandaşımız var, bu gönüllüğünü artırmaya çalışıyoruz. Sayın Meral Akşener'i gerçekten bundan dolayı ayıplıyorum. Elinde gerçek bilgi varsa bize versin gereğini yapalım, kamuoyuna açıklayacaksa açıklasın ama böyle çamur at izi kalsın kabilinden konuşmalar hem kendisine yakışmıyor hem de kendisinin itibarını yiyip bitiriyor. TİKA da AFAD da Türkiye'nin çok seçkin kurumlarıdır bizim göz bebeğimiz kurumlardır.

Muhabir: Muhammet Mutaf