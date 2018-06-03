TİKA Cibutili mazlumları ramazanda yalnız bırakmıyor

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Afrika'nın önemli liman ülkelerinden Cibuti'de ramazan ayında hem iftar hem de gıda yardım programları düzenliyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cibuti Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen 750 kişilik iftar yemeğine ihtiyaç sahibi aileler ve yetimler davet edildi.

TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Zülküf Oruç, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Sadi Altınok, Cibuti Diyanet, Evkaf ve Kültür Bakanlığı, Cibuti Kadın ve Aile Bakanlığı, Cibuti Sosyal Kalkınma Ajansı yetkililerinin de katıldığı iftar yemeğinde ayrıca 200 yetim çocuğa bayramlık hediyeler dağıtıldı.

Cibuti’nin kuzeyindeki tarihi öneme sahip ve aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin liman olarak kullandığı Tadjourah vilayetinde de 150 kişilik iftar düzenlendi.

İftara, Osmanlı Devleti’nin bölgedeki son Valisi Ebubekir Paşa’nın soyundan gelen Tadjourah Sultanı Abdoulkader Houmed, Tadjourah Valisi Abdoulmalik Mohamed Bonoita, kanaat önderleri ve bölge halkı katıldı.

TİKA'nın yardım faaliyetleri kapsamında, başkent Cibuti’de yaşayan dar gelirli 5 bin 600 kişiye gıda yardımı yapıldı.