TİKA, Arnavutluk'ta 5 Osmanlı eserini restore edecek

TİRAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Arnavutluk’ta 5 Osmanlı eserinin restorasyon çalışmalarına başlıyor.

TİKA Tiran Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurumun Arnavutluk'ta yürüttüğü çeşitli teknik yardım ve iş birliği projelerinin yanı sıra ortak tarihi ve kültürel varlıkların korunması, sahip çıkılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması misyonunu üstlendiği, başlattığı cami restorasyonu projeleriyle ecdat yadigarı eserlere sahip çıkmaya devam ettiği kaydedildi.

Daha önce Arnavutluk'ta Preza Kale Camisi, Akçahisar Murad Bey Camisi, Elbasan Nazire Camisi, Görice İlyas Bey İmrahorlu Camisi ve Berat Kurşunlu Camisi'nin restorasyonlarının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, başkent Tiran’daki Ethem Bey Camisi, Ergiri Pazar Camisi, Berat Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi ile Berat Bekarlar Camisi'nin restorasyon çalışmalarına Mart ayı içinde başlanacağı ve çalışmaların iki yılda tamamlanacağı bildirildi.

Arnavutluk'ta 1996'dan itibaren faaliyetlerini sürdüren TİKA'nın bu ülkenin kalkınmasına destek vermek amacıyla 300'den fazla çeşitli teknik yardım ve iş birliği projeleri gerçekleştirildiği bildirildi.

03.03.2018 Olsi Shehu

Ethem Bey Camisi

Başkent Tiran'da Osmanlı döneminden kalma en önemli eserlerin arasında yer alan Ethem Bey Camisi'nin inşasına 1793 yılında Molla Bey tarafından başlanırken, eser 1821 yılında Molla Bey'in oğlu Ethem Bey tarafından tamamlandı.

Ethem Bey Camisi, Enver Hoca yönetimi döneminde yıkımdan kurtularak günümüze ulaşmayı başarmış nadir Osmanlı eserlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Cami, 1870 ve 1985 yıllarında restorasyon geçirdi. Arnavutluk'taki komünizm döneminde (1946-1985) kapatılan cami, 1991'de tekrar ibadete açıldı.

Pazar Camisi

Ülkenin güneyinde bulunan Ergiri (Gjirokaster), Balkanlarda Osmanlı dönemine özgü mimari özelliklerini bugüne kadar koruyan ender şehirler arasında yer alıyor.

Ergiri Pazar Camisi 1754-1755 döneminde inşa edilirken sonrasında birçok değişikliğe uğradı. Cami, 1967 yılında dönemin rejimi tarafından ibadete kapatılarak depo ve akrobatların eğitim alanı olarak kullanılırken 1991'de tekrar ibadete açıldı.

Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi

Hünkar Camisi Sultan İkinci Bayezid'in 1492 yılında Arnavutluk seferi sırasında padişah fermanı ile yaptırıldı.

Harim ve kadın mahfil bölümlerinin tavan kaplamasında boyalı ahşap kullanılmış olan caminin her iki tavanın da dört yanını dolaşan frizlerde kalem işi olarak Allah’ın 99 ismi göze çarpıyor.

Halveti Tekkesi'nin ise 1781-1782 yıllarında Kurt Ahmet Paşa tarafından Şeyh Hasan ve Halveti tarikatı için yaptırıldığı biliniyor.

Yığma yapım tekniği ile taş malzemeden inşa edilen tekke, semahane, türbe ve son cemaat yerinden oluşuyor. Tekkenin semahane bölümünün çatısının ahşap konstrüksiyonla inşa edildiği görülüyor.

Bekarlar Camisi

Berat şehrinin bir başka Osmanlı eseri Bekarlar Camisi ya da eski adıyla Süleyman Paşa Camisi, Avlonyalı İbrahim Paşa’nın oğlu Süleyman Paşa Avlonya tarafından 1827-1828 yıllarında yaptırıldı.

Caminin iç ve dış duvar yüzeylerine fresk tekniği ile yapılmış duvar resimleri, genellikle madalyonların, panoların, kuşakların ya da çerçevelerin içlerinde yer alıyor. Duvar resimlerinde ele alınan konular, ağırlıklı olarak natürmot, manzara ve kent tasvirlerinden oluşuyor.

Muhabir: Dzihat Aliju