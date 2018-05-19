TİEM, ramazanda 01.30'a kadar açık

İSTANBUL - AHMET ESAD ŞANİ

Sultanahmet Meydanı'ndaki Türk ve İslam Eserleri Müzesi (TİEM), ramazan ayı boyunca iftar sonrasında vaktini değerlendirmek isteyenler için 01.30'a kadar ziyarete açık olacak.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bir uygulama olduğunu söyledi.

Ramazan ayı boyunca Sultanahmet Meydanı'nın yoğun bir ziyaretçi akınına uğradığını anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu ziyaretçi akınının talebine bir cevap vermek istedik. TİEM Ramazan'da Sultanahmet Meydanı'na gelen insanlarımızın talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir zenginlik taşıyor. Bu müze Türk ve İslam tarihi eserlerinin toplu olarak bulunduğu ilk ve en geniş müze özelliğine sahip. Türk İslam tarihine, geniş gönül coğrafyamıza, siyasi coğrafyamıza, fikir ve kültür coğrafyamıza ait eserlerin buradaki yoğunluğunu başka bir müzede bulmak mümkün değil. Biz de ziyaretçi yoğunluğunu dikkate alarak hem müze alışkanlığımızı geliştirmek ve müzemizin daha iyi tanınmasına katkıda bulunmak hem de insanımızın ramazan ayında buradaki manevi iklimi hissetmesine katkıda bulunmak amacıyla TİEM'i sabah 09.00'dan gece 01.30'a kadar açık hale getirdik."

Akşam ziyaretçilerine özel indirim uygulaması

Ramazan boyunca akşam saatlerinde müzeye gelenlere özel bir indirim uygulandığını dile getiren Yılmaz, "Saat 19.00'dan gece 01.30'a kadar olan ziyaretçiler için ciddi bir indirime gittik, sadece 10 TL ödeyen her ziyaretçi gece burayı ziyaret edebiliyor." diye konuştu.

Coşkun Yılmaz, müzenin 13 asırlık İslam tarihinin farklı alanlarına ait çok sayıda nadide eseri barındırdığına, İslam tarihinin ilk dönemine ait eserlerden Hazreti Osman'a atfedilen Kuran-ı Kerim başta olmak üzere nadide yazma eserlerden oluşan zengin bir külliyata sahip olduğuna dikkati çekti.

İslam tarihinin ilk dönemine ait binlerce belgeden oluşan "Şam Evrakı"nın da TİEM'de olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Bu müzenin barındırdığı önemli özelliklerden biri de ahşap eserleridir. Selçuklu dönemine ait pek çok nadir ahşap eser de bu müzede sergileniyor." dedi.

Mukaddes Emanetler

Mukaddes Emanetler Bölümü'nde Kadem-i Saadet olarak tanınan Peygamber Efendimizin ayak izi ile Sakal-ı Şerif'in orijinal muhafaza ve kutuları içerisinde sergilendiğini hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mukaddes Emanetler denilince daha çok aklımıza Topkapı Sarayı gelir ama TİEM'de de 'Mukaddes Emanetler' adı verilen bir bölüm var. Son derece güzel, nadide, özel eserleri burada sergiliyoruz. Bu müzenin bir diğer özelliği de taş eserleridir. İslam tarihinin ilk dönemlerine ait sütun başlıkları başta olmak üzere camilere, kervansaraylara, dergahlara ait çok nadide, çok özgün, muhteşem, her biri ayrı dünya olan taş eserler var. Yine cam eserleri ve seramik eserler de burada mevcut. Halı koleksiyonu Selçuklulara, Osmanlılara ait farklı dönemlere ait, dünyada bir başka yerde yok denilecek kadar zengin bir koleksiyondur. Bunların hepsini bir arada görmek mümkün. Türk İslam eserlerini görmek demek 14 asırlık İslam tarihinin sanat alanında, kültür alanında, mimari anlamda seçkin eserlerini bir arada görmek demektir."

Yılmaz, müze binasının Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın ünlü veziri "Pargalı" olarak da bilinen "Damat İbrahim Paşa"nın sarayı olduğunu hatırlatarak, "TİEM Osmanlı döneminin ihtişam asrının, muhteşem yüzyılın muhteşem sadrazamlarından Pargalı İbrahim Paşa'nın sarayında bulunuyor. TİEM'de Sultanahmet ve Ayasofya'yı aynı anda görebiliyorsunuz. Hem Roma hem de Osmanlı imparatorluğunun hayatının attığı merkezde, Sultanahmet Meydanı'nda bulunan bir müzeyi gezmiş olacaksınız. Burayı gezerken İslam tarihinin geniş coğrafyasının kültür ve gönül ikliminin o sınır tanımaz dünyasında özgün bir yolculuk yapacak, geçmişle donanacak, geleceğe yol alacaksınız." şeklinde konuştu.

Müze

TİEM, Türk ve İslam sanat eserlerini topluca kapsayan ilk Türk müzesi ve aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu döneminde açılan son müze olma özelliğini taşıyor.

Mimar Sinan'ın en önemli yapılarından Süleymaniye Camii Külliyesi içinde yer alan İmaret Binası'nda 1914 senesinde "Evkaf-ı İslamiye" yani "İslam Vakıfları Müzesi" ismiyle ziyarete açılan müze, talana uğrayan cami, mescit, türbe gibi vakıf binalarından toplanan eserleri barındırıyor.

Avrupa müzelerine çok sayıda eserin çalınarak kaçırılmasıyla başlayan sürecin bir sonucu olarak ortaya çıkan, Cumhuriyet'in ilanından sonra "Türk ve İslam Eserleri Müzesi" adını alan ve 1983 yılında ise Süleymaniye İmaret Binası'ndan bugün içinde bulunduğu İbrahim Paşa Sarayı'na taşınan müze, halı, kilim, el yazması, ahşap kapı, rahle, kandil, mihrap çinileri gibi yurt dışına kaçırılmasından endişe edilen eserlerin bünyesinde toplandığı nadide bir mekan olarak dikkati çekiyor.

İslam sanatının en erken döneminden 20. yüzyıla uzanan bir çizgide, içinde Emevi, Abbasi, Kuzey Afrika, Endülüs, Fatımi, Selçuklu, Eyyubi, İlhanlı, Memlük, Timurlu, Safavi devletleriyle çeşitli Kafkas ülkeleri, beylikler ve Osmanlı dönemi eserlerini barındıran koleksiyon, bunların çoğunun geldikleri yerin bilinmesini sağlayan vakıf kayıtları nedeniyle de belge değeri taşıyor.

Birçok bölümü, kendi başına bir müze oluşturacak zenginlikte olan müze, ferman, berat, vakfiye gibi özel belgeler de içeren koleksiyonunda muhafaza edilen 18 bin 298 eserle bilim dünyasınca yakından tanınıyor.

Bilim, teknoloji, araç, gereç ve günlük kullanımdaki eşyaların 12. yüzyıldan Osmanlı dönemi sonlarına kadar değişimin kademeli olarak görülebildiği TİEM, ramazan ayı boyunca iftar sonrası vakit geçirmek isteyen İstanbulluların ziyaretine açık olacak.