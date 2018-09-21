Tıbbi sülükler gelir kapısı olacak

SAMSUN (AA) - Samsun'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projeyle Kızılırmak Deltası'ndaki göllerde bulunan tıbbi sülük stoklarındaki azalmanın önüne geçilmesi ve sülük toplayıcılığının süreklilik arz eden bir sektör haline getirilmesi amaçlanıyor.

Kızılırmak Deltası'nda incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, deltadaki tıbbi sülük stoklarının sürdürülebilir yönetimi için somut bir adım attıklarını, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile 'Sakarya ve Kızılırmak Havzaları Sülük Popülasyonlarının Büyüklüğü ve Avlanabilir Stok Miktarının Belirlenmesi Projesi'ni hazırladıklarını söyledi.

Kırmacı, Samsun'un birçok tarımsal ürünün doğal yetiştiği verimli bir il olduğunu belirterek, bunu sürdürülebilir kılmanın önemli olduğunu ifade etti.

Tıbbi sülüklerin Kızılırmak Deltası ve Samsun ile özdeşleştiğini dile getiren Kırmacı, şunları kaydetti:

''Türkiye, dünyada doğadan toplanan sülük ticaretinin yarıdan fazlasını karşılayan stratejik bir ülke. Samsun ise sahip olduğu sülük habitatlarıyla ülkemizin en önemli sülük tedarikçisi konumunda. Kızılırmak Deltası'nda yaşayan hirudo verbana isimli sülük türümüz tıpta kullanılan ve yıllık 2 bin kilogram kotayla ihracatı yapılan değerli bir canlı ancak bilimsel raporlar sülük stoklarının gün geçtikçe azaldığını ve etkili tedbirlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

Stoklardaki azalmanın önüne geçmek ve sülük toplayıcılığının süreklilik arz eden bir sektör olması hedefiyle yürüttüğümüz projenin tamamlanmasıyla deltadaki tıbbi sülük stoklarımızın güncel durumunu ortaya koymuş olacağız. Bu kapsamda deltadaki Liman Gölü, Cernek Gölü, Balık Gölü, Uzun Göl, Tatlı Göl, Gıcı Gölü ve Karaboğaz Gölü'nde çalışma yapıyoruz. Proje sonunda hazırlanacak raporla sülük stoklarının daha verimli bir şekilde kullanılması, işletilmesi ve ihraç edilerek başta yöre halkı olmak üzere ülkemize süreklilik arz eden bir gelir kapısının oluşmasını hedefliyoruz.''

Muhabir: Mehmet Kumcağız